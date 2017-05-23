На лабутенах: в какой обуви нельзя водить машину

Особо предусмотрительные автомобилисты предпочитают возить в багажнике своей машины «сменку»: отличный вариант — не нужно жертвовать ни красотой, ни комфортом. Но что делать, если возможности переобуться нет?

Портал «АвтоВзгляд» совместно с программой «Минтранс» канала РенТВ провел любопытный эксперимент, участникам которого предстояло примерить туфли на 10-сантиметровом каблуке, цепляющие педали валенки, вечно соскальзывающие сланцы, а также специальную обувь, в которой «гоняют» пилоты различных «формул» и ралли-рейдов.

Итак, в каких «башмаках» небезопасно садиться на водительское место — смотрите в нашем видео-ролике.