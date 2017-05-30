Британцы представили самый быстрый Jaguar в истории

Под капотом Jaguar XE SV Project 8 прописалась модернизированная пятилитровая V-образная «восьмерка» с нагнетателем. Динамические харакетеристики и другие подробности о новинке станут известны 28 июня в преддверии знаменитого фестиваля скорости в британском Гудвуде, где и состоится премьера «горячего» Jaguar.

— Этот автомобиль поднимает аэродинамические возможности и технологическую составляющую на новый уровень — он предназначен для настоящих энтузиастов и самых взыскательных коллекционеров, — похвастался перед журналистами управляющий директор Jaguar Land Rover Special Operations Джон Эдвардс.

По его словам, цена машины «будет отражать ее исключительный характер и строго лимитированный тираж» — британцы планируют выпустить всего 300 экземпляров. Несколько автомобилей выделят и для российского рынка.