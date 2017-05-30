Британцы представили самый быстрый Jaguar в истории

Фото: Jaguar Land Rover
Специалисты подразделения Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations выпустили самый мощный за всю историю премиального британского бренда «Ягуар», получивший двигатель мощностью 600 «скакунов». Автомобиль уже прошел успешные испытания в Нюрбургринге.
Вячеслав Василенко

Под капотом Jaguar XE SV Project 8 прописалась модернизированная пятилитровая V-образная «восьмерка» с нагнетателем. Динамические харакетеристики и другие подробности о новинке станут известны 28 июня в преддверии знаменитого фестиваля скорости в британском Гудвуде, где и состоится премьера «горячего» Jaguar.

— Этот автомобиль поднимает аэродинамические возможности и технологическую составляющую на новый уровень — он предназначен для настоящих энтузиастов и самых взыскательных коллекционеров, — похвастался перед журналистами управляющий директор Jaguar Land Rover Special Operations Джон Эдвардс.

По его словам, цена машины «будет отражать ее исключительный характер и строго лимитированный тираж» — британцы планируют выпустить всего 300 экземпляров. Несколько автомобилей выделят и для российского рынка.

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30 мая 2017
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