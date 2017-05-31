КАМАЗ поможет Mercedes-Benz построить завод в России

По данным татарстанского СМИ, одним из партнеров строительства нового сборочного завода Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье станет компания «КАМАЗ». Строительство, как ожидается, должно официально стартовать 20 июля этого года. Ранее сообщалось, что в Подмосковье уже с 2020 года будет налажен выпуск четырех-пяти моделей компании Daimler объемом до 25 000 штук в год. Ожидается, что в окрестностях подмосковного Солнечногорска буде налажена сборка Mercedes моделей E-класса, А-класса и GL.