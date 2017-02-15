Подмосковье и Mercedes подписали контракт о сборке легковых машин

Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram о подписании соглашения с концерном Daimler соглашения о создании на территории области сборочного предприятия по выпуску машин Mercedes. На фотографии, размещенной Воробьевым, видна стопка папок в бумагами. Подпись к публикации гласит: «9 экземпляров инвестконтракта по строительству завода Mercedes. Только что подписал документы со стороны Подмосковья, отправляем в Минпромторг России». Сообщается, что помимо Mercedes под контрактом поставил подпись и представитель КамАЗа. Дело в том, что о у Daimler и КамАЗа в свое время создали СП «Даймлер Камаз рус», которое участвует в соглашении с правительством о промышленной сборке и потому обладает льготами на ввоз автокомпонентов в Россию.

Как уже сообщал «АвтоВзгляд», завод планируется построить в Солнечногорском районе Подмосковья на площадях индустриального парка Есипово. Запуск завода, который будет принадлежать автомобильному концерну Daimler, запланирован через два года. Инвестиции, по разным оценкам, составят около 300 млн евро. Ранее сообщалось, что на первых порах линейка выпускаемых в Московской области «мерседесов» будет состоять из пяти легковых машин. Мощность предприятия, по предварительным данным, составит 25 000 авто в год. Напомним, что за 2016 год в России было продано чуть менее 37 000 легковых моделей Mercedes, что на 11% хуже результатов, продемонстрированных компанией на нашем рынке годом ранее.