Опубликованы первые снимки лимузина Дональда Трампа

Фото: www.motor1.com
General Motors вывела на дорожные испытания новый лимузин, разработанный для Дональда Трампа. Предполагается, что в основу этого автомобиля легла грузовая модель GM, ведь для того, чтобы выдержать систему защиты, к которой относится, к примеру, пуленепробиваемое стекло, нужна действительно сверхмощная база.
Виктория Базылева

Как сообщает Motor1, масса нового президентского лимузина варьируется от 6,8 до 9 тонн. Сквозь плотную маскировочную пленку проглядываются новая кадиллаковская решетка радиатора и вертикальные фары, позаимствованные, похоже, у седана CT6.

Помимо пуленепробиваемых стекл, автомобиль получит и бронированный кузов, обороняющих президента от попаданий из любого огнестрельного оружия. К тому же эксперты отмечают, что машина имеет передовую систему защиты от боеприпасов гранатомета, а также достаточный запас кислорода на случай химической атаки.

Ожидается, что новинка получит название The Beast — как и нынешний лимузин Трампа, доставшийся ему по наследству от Барака Обамы.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что новый президентский The Beast во многом идентичен нынешнему, однако он обзавелся рядом дополнений. Например, особая краска автомобиля способна воспроизводить рисунок камуфляжа, фары могут отражать свет вертикально, а шины имеют особую конструкцию обода.

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31 мая 2017
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