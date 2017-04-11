Cadillac CT6 получил автопилот

Изначально премьера Super Cruise должна была состояться еще в 2016-м, однако, столкнувшись с некоторыми трудностями и недоработками, американцы презентацию отложили. И вот, наконец, осенью в продаже появится седан CT6 2018 модельного года, оснащенный джиэмовской системой автономного управления.

Super Cruise работает под чутким наблюдением водителя. Специальная камера отслеживает положение головы рулевого — так система «понимает», что драйвер сконцентрирован на дороге и в любой момент готов принять управление машиной на себя. При необходимости электронный ассистент может привлечь внимание водителя подачей светового сигнала, и если тот не реагирует — аккуратно остановить автомобиль.

Западные источники сообщают, что Super Cruise осуществляет управление лишь в подходящих, предсказуемых дорожных условиях. Несмотря на это ограничение в General Motors уверены, что водители, часто передвигающиеся по трассам, по достоинству оценят новую систему.