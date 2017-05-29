Навигатор Garmin GPSmap 276 Cx: путеводитель по бездорожью

Фото avtovzglyad.ru
Когда ведущие поисковые интернет-системы запустили приложения для смартфонов «Карты», рынок по продаже автомобильных навигаторов рухнул. Однако туристические навигаторы по прежнему продаются замечательно. И очередное свидетельство тому — выход на рынок новго поколения культового девайса GPSmap 276 C от мирового лидер по производству навигационного оборудования Garmin, по которому сохли и продолжают сохнуть десятки тысяч любителей офф-роуда.
Дмитрий Зленко

Эта модель была настолько популярна и продолжает цениться по сей день до такой степени, что народные умельцы делают из стеклоткани и эпоксидной смолы новые корпуса для этого навигатора, ремонтирую его начинку, даруя «старичкам» новую жизнь. Оно и понятно, ведь достойной альтернативы «двести семьдесят шестому» на рынке так и не нашлось. Этот гаджет не смогли заменить ни так называемые смартфаны для грязи, ни похожие продукты других производителей.

И «гарминовцам» ничего другого не оставалось, как возродить легенду! Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» одними из первых российских журналистов не только подержали в руках новый Garmin GPSmap 276 Cx, но и устроили навигатору самую настоящую проверку на выживание.

Фото avtovzglyad.ru

Признаться, сердце кровью обливалось, когда для нашего тест-драйва мы доставали из коробки новехонький, упакованный в чехольчики и полиэтиленчики GPSmap 276 Cx. Потому как предназначалось ему быть установленным на квадроцикл. Поверьте, это не тоже самое, что красоваться под лобовым стеклом на джипе. На квадрике, как говорится, «полный контакт» с пылью, грязью, песком, водой и жутко немытыми руками.

Чтобы подружить навигатор с квадроциклом, не нужно ничего колхозить. Весь необходимый крепеж, держатели и различного рода переходнички, благодаря которым установить прибор можно абсолютно на любую технику, есть в заводском комплекте. На квадроцикле STELS Guepard 800 руль закрыт пласиковым щитком, и единственным местом, куда нам удалось приладить кронштейн, оказалась ножка зеркала заднего вида. От себя добавим, что держатель здесь встал как родной, сам навигатор всегда перед глазами, но при этом не мешает обзору.

Кстати, крепление навигатора активное, то есть выполняет роль зарядного устройства, если, конечно, подсоединить его жгуты к бортовой электропроводке. Что это дает? Во время езды GPSmap 276 Cx будет питаться не от своего аккумулятора, а от генератора транспортного средства, на которое он установлен.

Сразу хочется отметить экран тестируемой новинки. Он не просто большой — он огромный, аж целых 5 дюймов. Но впечатляющий размер — далеко не единственное его положительное качество. Мы испытывали гаджет в очень солнечную погоду, однако яркости экрана хватало с лихвой, чтобы читать карту, не создавая руками тень над устройством. Ночью, разумеется, такая яркость чрезмерна, она будет слепить, поэтому умное устройство автоматически затемнит дисплей при наступлении сумерек. Можно также сделать регулировку и в ручную, не дожидаясь темноты.

Немного расстроил тот факт, что экран не реагирует на команды пальцев рук, то есть он не сенсорный. Казалось бы, еще каких-то десять лет назад для работы с любым телефоном нам вполне хватало его кнопок, а вот теперь даже не сразу сообразишь, как пользоваться устройством без тачскрина. К счастью, кнопочек на GPSmap 276 Cx не особо много и все они подписаны, потому приспосабливаешься к такому архаичному взаимодействию с устройством довольно быстро. Хотя время от времени пальцами все же пытаешься пролистать карту в сторону или увеличить ее.

Фото avtovzglyad.ru

…На полном ходу въезжаем в лесную лужу. Брызги во все стороны, шматки грязи летят из-под колес и звучными шлепками плюхаются на квадроцикл и ездоков. Несколько смачных «лепешек» легли и на девственный, буквально несколько часов назад взятый из коробки Garmin GPSmap 276 Cx. Экран практически полностью заляпан, кнопки покрылись слоем болотной субстанции. В этот момент и пришло понимание, что будь в этом навигаторе сенсорный экран, пользоваться им было бы уже не реально. Легким движением руки убрали с экрана и корпуса грязь. Поцарапать «телевизор» не боялись, поскольку знали, что он изготовлен не из дешевого пластика, а из не царапающегося антивандального материала. В общем, принятие грязевых ванн для героя нашего рассказа прошло без каких бы то ни было последствий. Все кнопки, по которым мы тыкали чудовищно грязными пальцами, работали без нареканий.

И даже к водным процедурам у этого «поводыря по бездорожью» оказался стойкий иммунитет. Когда мы случайно уронили его в озеро, сердце замерло. Но, на удивление, Garmin без потерь пережил купание, поскольку водозащищен по стандарту IPX7 (может продержаться 30 минут на глубине до 1 метра). Более того, благодаря случайности, мы открыли у этого навигатора интересное свойство, почти как у шоколадки «Милки Вэй» — он не тонет в молоке. Простите, то есть в воде. Очень, надо заметить, полезное для подобного устройства свойство.

Фото avtovzglyad.ru

Когда едешь на тарахтящей внедорожной мототехнике, услышать, что у тебя звонит мобильник или пришло SMS — не реально. Поэтому зачастую пропускаешь очень важные звонки. Вот чтобы подобных «неудобняков» не случалось, обновленный «двести семьдесят шестой» сделали совместимым со смартфонами. У вас в кармане только зазвонил телефон, а на экране навигатора уже показано, кто звонит или пишет. Кроме того, можно увидеть и прогноз погоды, взятый, опять-таки, с вашего смартфона. Ну а без поддержки из вне, навигатор выводит на экран ваш трек в реальном времени, наложенный на карту, а также другие полезные параметры типа текущего времени, высоты, точных координат и направления движения относительно сторон света.

В Garmin GPSmap 276 Cx встроена внутренняя GPS и ГЛОНАСС антенна. Благодаря тому, что навигатор одновременно может работать сразу с двумя спутниковыми системами, определить быстро и точно своё местоположение реально даже в очень сложных условиях, где одна из систем позиционирования может дать сбой. Кстати, в навигатор уже инсталлированы подробная карта России (показаны даже лесные тропки) и базовая карта мира. В комплекте также предлагается бесплатная годовая подписка на загрузку спутниковых снимков с сервиса BirdsEye.

Фото avtovzglyad.ru

И остается добавить, что GPSmap 276 Cx работает практически со всеми форматами карт, в том числе и с морскими, что делает это устройство абсолютно универсальным. То есть если вы увлекаетесь, скажем, джипингом, болеете квадроциклами и снегоходами, любите долгие путешествия на мотоциклах и просто без ума от рыбалки с борта собственного катера, то этот навигатор станет незаменимым спутником и надежным проводником во всех ваших приключениях.

навигатор, квадроциклы, бездорожье, мототехника
31 мая 2017
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