Навигатор Garmin GPSmap 276 Cx: путеводитель по бездорожью

Эта модель была настолько популярна и продолжает цениться по сей день до такой степени, что народные умельцы делают из стеклоткани и эпоксидной смолы новые корпуса для этого навигатора, ремонтирую его начинку, даруя «старичкам» новую жизнь. Оно и понятно, ведь достойной альтернативы «двести семьдесят шестому» на рынке так и не нашлось. Этот гаджет не смогли заменить ни так называемые смартфаны для грязи, ни похожие продукты других производителей.
И «гарминовцам» ничего другого не оставалось, как возродить легенду! Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» одними из первых российских журналистов не только подержали в руках новый Garmin GPSmap 276 Cx, но и устроили навигатору самую настоящую проверку на выживание.