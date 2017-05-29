Навигатор Garmin GPSmap 276 Cx: путеводитель по бездорожью

Признаться, сердце кровью обливалось, когда для нашего тест-драйва мы доставали из коробки новехонький, упакованный в чехольчики и полиэтиленчики GPSmap 276 Cx. Потому как предназначалось ему быть установленным на квадроцикл. Поверьте, это не тоже самое, что красоваться под лобовым стеклом на джипе. На квадрике, как говорится, «полный контакт» с пылью, грязью, песком, водой и жутко немытыми руками.

Чтобы подружить навигатор с квадроциклом, не нужно ничего колхозить. Весь необходимый крепеж, держатели и различного рода переходнички, благодаря которым установить прибор можно абсолютно на любую технику, есть в заводском комплекте. На квадроцикле STELS Guepard 800 руль закрыт пласиковым щитком, и единственным местом, куда нам удалось приладить кронштейн, оказалась ножка зеркала заднего вида. От себя добавим, что держатель здесь встал как родной, сам навигатор всегда перед глазами, но при этом не мешает обзору.

Кстати, крепление навигатора активное, то есть выполняет роль зарядного устройства, если, конечно, подсоединить его жгуты к бортовой электропроводке. Что это дает? Во время езды GPSmap 276 Cx будет питаться не от своего аккумулятора, а от генератора транспортного средства, на которое он установлен.