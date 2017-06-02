АВТОВАЗ отказался от рестайлинга LADA Priora

Фото: АВТОВАЗ
Как рассказал в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин, проведения какого-либо фейслифтинга LADA Priora компания не планирует. Не исключено, что модель покинет продуктовую линейку бренда в конце 2017 года.
Вячеслав Василенко

Во всяком случае, производитель будет оценивать результаты продаж LADA Priora по итогам нынешнего года и принимать соответствующее решение о ее дальнейшей судьбе.

Пока производство «Приоры» продолжается, и прежде, чем его остановить, мы неоднократно это обсудим внутри компании, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» Стив Маттин.

По его словам, у «Приоры» отбирают часть клиентов другие, более современные седаны LADA, но «пока ее будут покупать, АВТОВАЗ будет продолжать заниматься ее выпуском».

На вопрос «стоит ли ждать рестайлинга», шеф-дизайнер марки ответил однозначно: «это неотъемлемый процесс жизненного цикла практически любого автомобиля, однако Priora уже довольно старая машина, поэтому обновления этой модели мы не планируем».

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2 июня 2017
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