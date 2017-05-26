ГИБДД Москвы усиленно штампует «левые» протоколы за «встречку»

После публикации порталом «АвтоВзгляд» материала о кампании ГИБДД по лишению столичных водителей «прав» под надуманными предлогами, в редакцию стали поступать сообщения от автовладельцев, пострадавших от полицейского произвола такого рода. Мы решили рассказать о характерном случае, произошедшем неделю назад с москвичом Артемом Москалевым вечером 17 мая этого года.

По словам водителя, его машину при выезде из Старомонетного переулка на Кадашевскую набережную остановил экипаж 3 СБ ГИБДД и вменил выезд на полосу встречного движения. Был выписан протокол о привлечении водителя к ответственности по ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ. Пикантность ситуации добавляет тот факт, что движение в переулке одностороннее. И только на коротеньком его участке, примыкающем к набережной, разрешен двусторонний проезд. Только тут есть возможность выехать «на встречку». Однако в момент нарушения как раз на этом маленьком отрезке дороги велись строительные работы и выехать там на полосу встречного движения было физически невозможно.