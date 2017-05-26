ГИБДД Москвы усиленно штампует «левые» протоколы за «встречку»

mk
Столичная ГИБДД явно получила завышенный план по лишению водителей «прав» и теперь оформляет протоколы даже за несуществующую «встречку».
Максим Строкер

После публикации порталом «АвтоВзгляд» материала о кампании ГИБДД по лишению столичных водителей «прав» под надуманными предлогами, в редакцию стали поступать сообщения от автовладельцев, пострадавших от полицейского произвола такого рода. Мы решили рассказать о характерном случае, произошедшем неделю назад с москвичом Артемом Москалевым вечером 17 мая этого года.

По словам водителя, его машину при выезде из Старомонетного переулка на Кадашевскую набережную остановил экипаж 3 СБ ГИБДД и вменил выезд на полосу встречного движения. Был выписан протокол о привлечении водителя к ответственности по ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ. Пикантность ситуации добавляет тот факт, что движение в переулке одностороннее. И только на коротеньком его участке, примыкающем к набережной, разрешен двусторонний проезд. Только тут есть возможность выехать «на встречку». Однако в момент нарушения как раз на этом маленьком отрезке дороги велись строительные работы и выехать там на полосу встречного движения было физически невозможно.

К тому же делать это на абсолютно пустой вечерней улице, видя прямо перед собой стоящую на перекрестке переулка и набережной патрульную машину ДПС, смысла не было никакого. Но инспекторов вся эта лирика абсолютно не смутила. Как и то обстоятельство, что инкриминируемое Артему нарушение не фиксировалось на полицейское видео. Это выяснилось, когда обескураженный обвинениями г-н Москалев попросил продемонстрировать ему «кино» с его правонарушением.

В ответ инспектор наплел, что видеодоказательства, якобы, потом возьмут из московской системы тотального видеонаблюдения за городскими улицами «Безопасный город». Забегая вперед заметим, что по нашим данным этот участок улично-дорожной сети столицы городским видеонаблюдением не охвачен. Возможно, что именно осведомленность об этом обстоятельстве подсказала гаишникам организовать засаду именно тут, на пересечении Старомонетного переулка с Кадашевской набережной. Характерно, что сооружая протокол по «лишенческой» статье КоАП, служивый отказался вписать в него свидетеля со стороны водителя, который был готов подтвердить его невиновность.

Вместо этого инспектор зафиксировал в документе в качестве свидетеля — в нарушение всех процессуальных норм! — своего напарника-гибддшника, который и «тормознул» нашего героя. Между тем, напомним, статья КоАП 12.15 часть 4 грозит за выезд на «встречку» либо штрафом в 5000 рублей, либо лишением «прав» на 4—6 месяцев. На первый раз по ней могут выписать штраф в отделе ГИБДД, в так называемой группе разбора. Однако там разбирать ничего не стали, хотя за гражданином не числится ни одного подобного правонарушения. Вместо этого ему вручили повестку в суд, что косвенно подтверждает нашу информацию об существующей сейчас в ГИБДД и судах столицы установке «лишать всех». Заседание (или автоматическое лишение?) по делу Артема Москалева назначено на 7 июня в судебном участке №100 города Москвы. Мы с большим вниманием будем следить за решением, которое будет принимать мировой судья Гуляева Евгения Игоревна. В частности, очень интересно, как она оценит чудесное превращение несущего службу гаишника в случайно проходившего мимо свидетеля…

лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, ГИБДД
26 мая 2017
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