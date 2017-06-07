Японцы выкатили новую Toyota Supra на финальные испытания

automedia-online.com
Фотошпионы запечатлели новую Toyota Supra во время заключительных тестовых испытаний на трассе Нюрбургринг. Похоже, японцы не стали дожидаться 40-летнего юбилея, который стукнет модели в 2019 году, и представят новинку уже в октябре на Токийском автосалоне.
Вячеслав Василенко

Автомобиль, пойманный папарацци Automedia-online.com может показаться чрезмерно объемным, однако на самом деле это не так — подобный эффект обусловлен применением обильного слоя камуфляжной пленки, скрывающей внешний вид машины от посторонних глаз.

automedia-online.com

Сомнений нет в том, что будущая «Супра» создавалась по мотивам концептуальной Toyota FT-1, представленной на Детройтском автосалоне три года назад. А это значит, что экстерьер купе выполнен в агрессивном стиле, так или иначе перекликающемся с классическим для спортивных автомобилей 90-х годов силуэтом.

Все технические подробности о машине японцы пока не раскрывают. Впрочем, к гадалке не ходи — новая Supra будет довольно быстрой и навороченной.

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7 июня 2017
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