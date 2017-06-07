Японцы выкатили новую Toyota Supra на финальные испытания

Автомобиль, пойманный папарацци Automedia-online.com может показаться чрезмерно объемным, однако на самом деле это не так — подобный эффект обусловлен применением обильного слоя камуфляжной пленки, скрывающей внешний вид машины от посторонних глаз.
Фотошпионы запечатлели новую Toyota Supra во время заключительных тестовых испытаний на трассе Нюрбургринг. Похоже, японцы не стали дожидаться 40-летнего юбилея, который стукнет модели в 2019 году, и представят новинку уже в октябре на Токийском автосалоне.
Сомнений нет в том, что будущая «Супра» создавалась по мотивам концептуальной Toyota FT-1, представленной на Детройтском автосалоне три года назад. А это значит, что экстерьер купе выполнен в агрессивном стиле, так или иначе перекликающемся с классическим для спортивных автомобилей 90-х годов силуэтом.
Все технические подробности о машине японцы пока не раскрывают. Впрочем, к гадалке не ходи — новая Supra будет довольно быстрой и навороченной.
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