Японцы выкатили новую Toyota Supra на финальные испытания

Сомнений нет в том, что будущая «Супра» создавалась по мотивам концептуальной Toyota FT-1, представленной на Детройтском автосалоне три года назад. А это значит, что экстерьер купе выполнен в агрессивном стиле, так или иначе перекликающемся с классическим для спортивных автомобилей 90-х годов силуэтом.

Все технические подробности о машине японцы пока не раскрывают. Впрочем, к гадалке не ходи — новая Supra будет довольно быстрой и навороченной.