3 миллиона автомобилей Toyota признаны опасными для жизни

Фото: www.kvira.ge
Toyota Motor объявляет о проведении масштабной сервисной акции на без малого трех миллионах автомобилей, реализованных в Японии, Китае и на рынках стран Европы. Причиной отзыва в очередной раз послужили смертельно опасные подушки безопасности фирмы Takata.
Виктория Базылева

Под новую отзывную кампанию подпадают 2,9 млн. автомобилей, среди которых седаны Corolla Axio и кроссоверы RAV4. Отмечается, что проблема все та же: подушки безопасности небезызвестной японской компании Takata, которые самопроизвольно срабатывают во время движения и серьезно травмируют металлическими осколками водителей и пассажиров. По неподтвержденным данным, продукция Takata уже убила 16 человек по всему миру.

История с эйрбегами Takata длится уже несколько лет. Ведущие мировые автопроизводители один за другим анонсируют проведение сервисных компаний, охвативших в общей сложности уже более 31 миллиона машин.

Отметим также, что данная отзывная акция не имеет отношения к автомобилям Toyota, реализованным в России. А если японский производитель обнаружит потенциально дефектные машины в нашей стране — «АвтоВзгляд», как и всегда, оперативно сообщит читателям об этом.

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30 марта 2017
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