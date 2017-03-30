3 миллиона автомобилей Toyota признаны опасными для жизни

Под новую отзывную кампанию подпадают 2,9 млн. автомобилей, среди которых седаны Corolla Axio и кроссоверы RAV4. Отмечается, что проблема все та же: подушки безопасности небезызвестной японской компании Takata, которые самопроизвольно срабатывают во время движения и серьезно травмируют металлическими осколками водителей и пассажиров. По неподтвержденным данным, продукция Takata уже убила 16 человек по всему миру.

История с эйрбегами Takata длится уже несколько лет. Ведущие мировые автопроизводители один за другим анонсируют проведение сервисных компаний, охвативших в общей сложности уже более 31 миллиона машин.

Отметим также, что данная отзывная акция не имеет отношения к автомобилям Toyota, реализованным в России. А если японский производитель обнаружит потенциально дефектные машины в нашей стране — «АвтоВзгляд», как и всегда, оперативно сообщит читателям об этом.