BMW 6-й серии Gran Turismo представят осенью

Фото: BMW
На Франкфуртовском автосалоне компания BMW презентует новую 6-ю серию GT. И несмотря на то, что новинка построена на базе «пятерки» GT и некоторые окрестили ее преемницей этой модели, баварцы утверждают, что это в корне неверно.
Виктория Базылева

– Мы не называем его преемником хотя бы потому, что автомобиль стал значительно больше по габаритам. Это определенно 6-серия Gran Turismo, — приводит слова представителя «BMW Северная Америка» Алекса Шмука издание Automotive News.

Как сообщает пресс-служба BMW, моторная гамма пятидверного хетчбэка 6-й серии GT, ориентированного на российский рынок, включает в себя два бензиновых двух- и трехлитровых двигателя, генерирующих 249 и 340 л. с., а также дизельный 249-сильный агрегат рабочим объемом в три литра. При этом автомобили комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic, а две из трех модификаций — и системой полного привода xDrive.

Фото: BMW

Для улучшения динамических показателей и повышения уровня комфорта баварцы оснастили хетчбэк адаптивной подвеской с системой регулировки жесткости амортизаторов, интегральной системой активного рулевого управления, а также опцией Executive Drive — активной стабилизацией поперечной устойчивости. Кроме того, водителю предоставляется возможность вручную регулировать высоту машины: в зависимости от дорожной ситуации клиренс можно увеличить на 20 мм или, наоборот, уменьшить на 10 мм.

Уже в базовой комплектации 6-я серия GT располагает множеством опций, среди которых, помимо прочего, системы предупреждения о столкновении и о наличии пешеходов.

Официальная премьера новинки состоится в сентябре на моторшоу во Франкфурте. А вот старт европейских продаж 6-й серии GT намечен на ноябрь нынешнего года. Напомним, на сегодняшний день в нашей стране можно приобрести 6-ю серию в кузове купе по цене от 4 750 000 рублей, а также «шестерку» гран купе, за которую попросят не менее 4 830 000 рублей.

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14 июня 2017
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