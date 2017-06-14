BMW 6-й серии Gran Turismo представят осенью

– Мы не называем его преемником хотя бы потому, что автомобиль стал значительно больше по габаритам. Это определенно 6-серия Gran Turismo, — приводит слова представителя «BMW Северная Америка» Алекса Шмука издание Automotive News.

Как сообщает пресс-служба BMW, моторная гамма пятидверного хетчбэка 6-й серии GT, ориентированного на российский рынок, включает в себя два бензиновых двух- и трехлитровых двигателя, генерирующих 249 и 340 л. с., а также дизельный 249-сильный агрегат рабочим объемом в три литра. При этом автомобили комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic, а две из трех модификаций — и системой полного привода xDrive.