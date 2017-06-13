Почему в машине воняет бензином

Запах бензина в салоне, как правило, чаще всего начинает донимать водителя и пассажиров в теплое время года. Это связано с тем, что в жару он сильнее испаряется. Зимой просочившаяся откуда-то капелька бензина так бы и осталась никем незамеченной, а летом — в прямом смысле бьет в нос. Одним из первых мест, которые стоит обследовать, почувствовав удушливый запах бензина в салоне, можно назвать заправочную горловину бензобака. На многих авто она бывает приварена к баку.

Со временем, от тряски и вибраций на ходу, сварочный шов может треснуть и через открывшееся отверстие наружу могут вылетать не только пары но и брызги бензина. Потом их, особенно в пробке или на светофоре, засасывает в систему вентиляции в салон машины. Да и сама крышка заливной горловины обязана плотно закрывать ее отверстие. Кроме того, в современных машинах предусмотрены специальные устройства, улавливающие пары бензина. Но любое устройство рано или поздно может выйти из строя. И проявиться это может именно летом, когда бензин в разогретом жарой бензобаке испаряется сильнее всего и пары создают там повышенное давление. Оно и позволяет им прорываться наружу, в том числе и в салон.