Почему в машине воняет бензином

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Запах бензина в салоне — не такая уж и редкая автомобильная «болячка». Как правило, это не просто неприятность для носа, а и симптом, побуждающий всерьез обеспокоиться состоянием топливной системы машины.
Максим Строкер

Запах бензина в салоне, как правило, чаще всего начинает донимать водителя и пассажиров в теплое время года. Это связано с тем, что в жару он сильнее испаряется. Зимой просочившаяся откуда-то капелька бензина так бы и осталась никем незамеченной, а летом — в прямом смысле бьет в нос. Одним из первых мест, которые стоит обследовать, почувствовав удушливый запах бензина в салоне, можно назвать заправочную горловину бензобака. На многих авто она бывает приварена к баку.

Со временем, от тряски и вибраций на ходу, сварочный шов может треснуть и через открывшееся отверстие наружу могут вылетать не только пары но и брызги бензина. Потом их, особенно в пробке или на светофоре, засасывает в систему вентиляции в салон машины. Да и сама крышка заливной горловины обязана плотно закрывать ее отверстие. Кроме того, в современных машинах предусмотрены специальные устройства, улавливающие пары бензина. Но любое устройство рано или поздно может выйти из строя. И проявиться это может именно летом, когда бензин в разогретом жарой бензобаке испаряется сильнее всего и пары создают там повышенное давление. Оно и позволяет им прорываться наружу, в том числе и в салон.

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Одной из причин запаха бензина в салоне может оказаться и неисправность катализатора выхлопных газов. Его назначение — дожигать выходящую из мотор смесь до состояния инертных окислов. Старый и забитый отложениями катализатор не будет справляться с этой задачей, и частицы недосгоревшего топлива могут оказаться в атмосфере, а затем и в салоне. То же самое можно сказать и о пожилых машинах, владельцы которых заменяют отработавший свое катализатор пустой «бочкой» глушителя.

Но самая опасная причина появления запаха в салоне — утечки бензина из топливной магистрали. «Пробоина» может оказаться практически в любой ее части. В шлангах и уплотнениях трубки обратной подачи топлива, в соединении между топливным баком и корпусом бензонасоса. Да и сам топливный бак и топливопровод могут быть повреждены, например, из-за контактов в каменюками на грунтовке или в ходе «прыжков» по бордюрам. Кстати, и сам топливный фильтр может потечь без всяких посторонних воздействий — если вследствие регулярных заправок топливом отвратительного качества он выйдет из строя.

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13 июня 2017
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