Renault выпустил универсальный лак для ногтей и автомобиля

Рекламируя свой Twingo, Renault показал как можно использовать лак для ногтей при ликвидации дефектов на лако-красочном покрытии машины. Видеоролик, который запущен Renault, утверждает, что модель Twingo «предназначен для активных автолюбительниц, которым надо передвигаться по городу и при этом оставаться модной». По сюжету видео, девушка замечает царапину на своем Twingo и закрашивает ее лаком для ногтей. По данным агентства Bloomberg, ролик уже вызвал недовольство различных феминистских организаций во Франции.

Глава одной из них — «Сторожевые суки» («Chiennes de Garde») — заявила агентству, что эта реклама «низводит женщин до озабоченности красотой и намекает на плохие водительские навыки». Пресс-секретарь Renault отметил, что реклама не отражает водительских навыков героини ролика. Скорее всего, маркетологи и рекламщики французского автопроизводителя только порадовались подобной реакции «озабоченной» общественности, поскольку подобные скандальчики лишь подогревают интерес потенциальных покупателей к модели.