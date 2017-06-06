Renault Koleos второго поколения выходит на российский рынок

Renault Koleos может похвастать просторным багажником объемом до 1690 литров (при сложенных задних сидениях), электрорегулируемыми в нескольких направлениях креслами с подогревом и вентиляцией, а также мультимедийным комплексом R-LINK 2. В списке оснащения новинки, помимо прочего, присутствуют и необходимые в условиях российских зим «теплые» опции: система дистанционного запуска двигателя Renault Start и подогрев рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и всех сидений. Наряду с системами активной безопасности, среди которых ABS, ESP, Hill Start Assist и другие, «Колеос» располагает мониторингом слепых зон, электронным ассистентом парковки Easy Park Assist и системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Стоит также отметить, что Renault Koleos второй генерации в отличие от своего предшественника явно выглядит более солидно. К слову сказать, колесная база кроссовера увеличилась с 2690 до 2705 мм, он вытянулся в длину с 4520 до 4672 мм, а вот ширина, напротив, сократилась — с 1855 до 1843 мм. Кроме того, новый SUV обзавелся полностью светодиодной оптикой, дополнительной защитой картера, а также легкосплавными 18-дюймовыми дисками.

На сегодняшний день приобрести Renault Koleos можно в онлайн-шоуруме на официальном сайте компании по цене от 1 699 000 рублей. А вот до дилерских центров первые «живые» автомобили доберутся лишь в следующем месяце.