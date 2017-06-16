На московских улицах появятся электробусы

Основной аргумент, которым оправдывается создание новой для нашей страны индустрии общественного транспорта — это, конечно же, его экологичность. По информации «Коммерсанта» столичные власти уже тестируют разные модели, в том числе иностранные — например, финский Linkker.

Судществуют также экспериментальные отечественные электробусы: «Волжанин», «ТролЗа Экобус», «ЛиАЗ», «ГАЗ», и, наконец, «КамАЗ». Кстати, камская машина уже ходит в «Сколково» от станции метро «Славянский бульвар». Эксперимент вполне успешен, сообщил изданию вице-президент фонда «Сколково» Олег Дубнов:

— Сейчас завершается второй этап испытаний, который рассчитан до конца лета 2017 года. После этого «КамАЗ» планирует изготовление пяти-десяти автобусов, которые будут курсировать по маршруту, который соединит «Сколково» с ближайшими станциями метро. Мы планируем, что к 2020 году по территории технопарка будет ездить исключительно электротранспорт.

Важное преимущество отечественного производителя — цена. Так, цена зарубежных электробусов колеблется в пределах от 40 млн. до 70 млн. рублей, а продукция «КамАЗа» предварительно оценивается в 25 миллионов.