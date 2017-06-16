Названа дата начала российских продаж нового KIA Rio

По словам представителей бренда, свежая генерация авто «будет серьезно отличаться от предшественника по дизайну» — не в последнюю очередь благодаря удлиненному капоту, выразительным линиям и «необычному для бюджетного сегмента престижному и запоминающемуся образу».
Российский офис корейской марки анонсировал старт продаж нового поколения KIA Rio — к дилерам автомобиль поступит в третьем квартале этого года. Премьерный показ новинки состоится в начале июля.
Подогреть интерес российских поклонников модели корейцы зачем-то решили скетчем будущей новинки, хотя внешность автомобиля уже давным давно не является секретом. Как, впрочем, известны и технические характеристики машины.
Напомним, что KIA Rio поступит в продажу с парой бензиновых двигателей — базовым мотором мощностью 99 л. с. и старшим, 123-сильным агрегатом. Коробки передач — строго шестиступенчатые — и «механика», и «автомат».
1094