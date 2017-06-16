Названа дата начала российских продаж нового KIA Rio

Подогреть интерес российских поклонников модели корейцы зачем-то решили скетчем будущей новинки, хотя внешность автомобиля уже давным давно не является секретом. Как, впрочем, известны и технические характеристики машины.

Напомним, что KIA Rio поступит в продажу с парой бензиновых двигателей — базовым мотором мощностью 99 л. с. и старшим, 123-сильным агрегатом. Коробки передач — строго шестиступенчатые — и «механика», и «автомат».