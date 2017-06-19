Производство автомобилей в России оживает

По данным Росстата за январь-май 2017 года отечественные предприятия выпустили 526 тысяч легковых автомобилей, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период 2016-го. В мае, переполненом общенародными праздниками-выходными производство легковушек выросло на 15,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, хотя и упало на 10,5% по сравнению с апрелем, где отмечаются разве что день дурака в начале или день рождения Ленина в конце.

В остальных сегментах автомобильной индустрии также дела идут на лад. Так, автобусов в январе-мае выпущено на 31,2% больше, чем в прошлом году, грузовых машин — на 18,3%. Их производство составило, соответственно, 9,6 и 54,8 тысяч штук. Между просим, выпуск двигателей внутреннего сгорания также подрос — на 3,5%.