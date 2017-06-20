В Ижевске выпустили 100 000-ую LADA Vesta

С конвейера Ижевского автозавода сошел 100 000-ый седан LADA Vesta. Юбилейной стала машина в топовой комплектации Luxe, укомплектованная четырьмя подушками безопасности, системой климат-контроля, обогревом лобового стекла, а также датчиками дождя и освещения.
Виктория Базылева

Согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB), по итогам первых пяти месяцев нынешнего года LADA Vesta вошла в тройку самых продаваемых моделей в России. Так, с января по май новенькими «Вестами» обзавелись 27 986 наших соотечественников, что на 58% больше, нежели за аналогичный период 2016 года.

На сегодняшний день седан также поставляется в некоторые страны Европы, среди которых Германия, Венгрия, Сербия и другие. Однако спрос на российские автомобили у европейских автолюбителей крайне низкий: в прошлом месяце в пользу LADA сделали выбор всего 448 человек.

Напомним, что уже в сентябре тольяттинцы представят абсолютно новые универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross — только вот по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд» эти машины пользоваться популярностью в России не будут. О том, почему новинки обречены на провал, можно прочитать здесь.

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20 июня 2017
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