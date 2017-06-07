АВТОВАЗ начал производство LADA Vesta CNG с газовой установкой

Как сообщает пресс-служба «АВТОВАЗа», металлокомпозитный газовый баллон, который устанавливается на LADA Vesta CNG, оснащен встроенным предохранителем и скоростным клапаном для минимизации рисков разрыва емкости и утечки «голубого топлива» при повреждении газовой магистрали.

90-литровый баллон, рассчитанный на 18 кубометров газа, «поселился» в багажном отделении автомобиля. Однако установка оборудования практически не повлияла на практичность машины, ведь «Веста» обладает одним из самых вместительных грузовых отсеков в своем классе — 480 л.

Отмечается, что дальность хода Vesta CNG с полностью заправленным газовым баллоном составляет более 1000 километров. А когда это топливо подходит к концу, система автоматически подключает подачу бензина.

Метан в сравнении с тем же бензином является более экологичным и менее взрывоопасным, к тому же использование этого газа позволит владельцу значительно экономить на топливе.

Первые автомобили с газобаллонной установкой в ближайшем будущем отправятся на дорожные испытания, а дату начала продаж LADA Vesta CNG производитель объявит дополнительно.