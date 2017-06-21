В России стартовали продажи Volkswagen Passat и Passat Variant LIFE Plus

Volkswagen Passat и Passat Variant в исполнении LIFE Plus обзавелись хромированными рейлингами и трапециевидными отверстиями в заднем бампере, а также спойлером, передним бампером и шильдиком на радиаторной решетке из дизайн-пакета R-Line. Помимо этого, автомобиль оснастили 17-дюймовыми легкосплавными дисками Salvador, автоматически складывающимися внешними зеркалами с электроприводом, тонированными боковыми и задними стеклами.

Сиденья и подлокотники «Пассатов» отделаны бежевой или черной — на выбор покупателя — кожей Vienna. На дверных панелях красуются вставки из алюминия, а на центральной консоли — черные декоративные элементы Piano Black.

Список оснащения машин в комплектации LIFE Plus включает в себя мультимедийный комплекс Composition Media с поддержкой USB, AUX и Bluetooth, камеру заднего вида Rear View, передний и задний парктроники, круиз-контроль, а также трехзонный климат-контроль с противоаллергенным фильтром.