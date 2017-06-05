Как частники, которым ГИБДД разрешила фиксировать нарушения ПДД, обманывают водителей

И чтобы этот финансовый поток не иссякал, последние идут на откровенное нарушение законов, лишь бы «обилетить» как можно больше автовладельцев. И, как выяснили эксперты портала «АвтоВзгляд» и программы «Минтранс» канала РенТВ, «письма счастья», выписанные «независимыми» сборщиками этой дорожной подати, практически невозможно обжаловать!

Но, как, спросите вы, могут частные лица заниматься дорожными поборами? Все просто. ГИБДД или местные власти заключают с коммерческими структурами официальный договор, по которому последние закупают, устанавливают, ремонтируют и обслуживают камеры видеофиксации. За что получают свой процент от собранных с их помощью штрафов. Причем в случае со стационарными гаджетами тут все довольно прозрачно: перед ними, как правило, установлен соответствующий знак и водитель всегда имеет возможность притормозить. И более того: в случае несогласия с показаниями приборов — даже обжаловать их вердикт. А вот с мобильными «постами контроля», которых в нашей стране более пяти тысяч, все не так однозначно.

Их коммерсанты устанавливают в самых непредсказуемых местах, усиленно маскируют и не предупреждают водителей о ведущемся контроле соответствующими табличками. При этом доказать все эти безобразия как правило не представляется возможным — в суде коммерсанты всегда могут заявить, что действовали в строгом соответствии с законом, а опровергнуть их показания будет нечем — пресловутая тренога давно передислоцирована в другое место. А что можно противопоставить аффилированым с гаишниками хапугам, смотрите в нашем видеосюжете.