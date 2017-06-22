Renault-Nissan намерен стать лидером на мировом авторынке

– По итогам первых четырех месяцев альянс Renault-Nissan оказался в тройке самых крупных автопроизводителей. И мы ожидаем, что к середине текущего года нам удастся стать первыми, хотя изначально это и не было нашей целью, — сказал Карлос Гон на пресс-конференции Renault на минувшей неделе.

По данным JATO Dynamics, альянс достаточно близко подобрался к нынешным лидерам. Так, концерну Volkswagen за январь-апрель удалось реализовать 3,32 млн. автомобилей по всему миру, Toyota — 3,06 млн., а официальные дилеры Renault-Nissan продали 3,02 млн. машин.

В свою очередь, компания General Motors, прежде находившаяся на третье строчке, опустилась на четвертую. И мало вероятно, что американцам в ближайшее время удастся наверстать упущенное — ведь Opel/Vauxhall почти проданы PSA Group, а другие марки покинули индийский рынок, сообщает Automotive News.