PSA Group не собирается выводить Opel на российский рынок

— Зачем нам выводить на российский рынок, например, Opel Astra, если в текущих модельных линейках присутствуют Citroёn С4 и Peugeot 408? Я не уверен, что мне нужно создавать внутрикорпоративную конкуренцию. В то же время мы прекрасно понимаем, что и покупатели, и дилеры очень хотят видеть «Опель» на рынке, но это не более, чем эмоциональная ностальгия. А если смотреть рационально — вряд ли это вообще правильное решение, — пояснил г-н Мигаль.

Он также подчеркнул, что в настоящее время сделка о приобретении марки Opel/Vauxhall альянсом PSA Group объявлена, но не закрыта. Итоги подведут лишь в конце нынешнего года, а значит и рассматривать возможности реализации машин немецкой марки в разных странах — в том числе в России — будут значительно позже.

Иначе говоря, даже если покупка состоится, мы не увидим автомобилей Opel в шоу-румах российских дилеров в ближайшие годы. И если Chevrolet и Opel покинули нашу страну не столько по экономическим, сколько по политическим причинам, то здесь — исключительно экономика: PSA видит серьезного конкурента в лице Opel, вывод которого может еще больше подорвать и без того мизерные продажи Peugeot и Citroёn в России.