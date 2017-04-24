PSA Group не собирается выводить Opel на российский рынок

— На сегодняшний день PSA и Opel существуют на рынках абсолютно независимо, они конкуренты друг для друга, и в ближайшее время это положение дел не изменится. Что же касается нашей страны, то, как сказал глава PSA Group Карлос Таварес, Россия — это очень большой рынок даже в своем депрессивном состоянии. И хотя PSA категорически не исключает возможность возвращения марки Opel, этот вопрос требует серьезного анализа, — подчеркнул Александр Мигаль. — Ведь с одной стороны у Opel в России сложилась очень хорошая репутация, а с другой — у покупателей есть некоторые воспоминания, в том числе о ценах на авто немецкой марки, но они абсолютно точно не будут прежними.
По словам главы «Пежо Ситроен Рус», прайсы на «опеля» в нынешней экономической ситуации увеличатся как минимум в 1,5 раза.