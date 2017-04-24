PSA Group не собирается выводить Opel на российский рынок

Фото: www.wiwo.de
Управляющий директор «Пежо Ситроен Рус» Александр Мигаль заявил корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что возобновлять в России продажи автомобилей марки Opel для PSA, которая недавно купила немецкого производителя, крайне невыгодно, ведь бренды являются прямыми конкурентами.
Виктория Базылева

— На сегодняшний день PSA и Opel существуют на рынках абсолютно независимо, они конкуренты друг для друга, и в ближайшее время это положение дел не изменится. Что же касается нашей страны, то, как сказал глава PSA Group Карлос Таварес, Россия — это очень большой рынок даже в своем депрессивном состоянии. И хотя PSA категорически не исключает возможность возвращения марки Opel, этот вопрос требует серьезного анализа, — подчеркнул Александр Мигаль. — Ведь с одной стороны у Opel в России сложилась очень хорошая репутация, а с другой — у покупателей есть некоторые воспоминания, в том числе о ценах на авто немецкой марки, но они абсолютно точно не будут прежними.

По словам главы «Пежо Ситроен Рус», прайсы на «опеля» в нынешней экономической ситуации увеличатся как минимум в 1,5 раза.

Фото: Виктория Базылева

— Зачем нам выводить на российский рынок, например, Opel Astra, если в текущих модельных линейках присутствуют Citroёn С4 и Peugeot 408? Я не уверен, что мне нужно создавать внутрикорпоративную конкуренцию. В то же время мы прекрасно понимаем, что и покупатели, и дилеры очень хотят видеть «Опель» на рынке, но это не более, чем эмоциональная ностальгия. А если смотреть рационально — вряд ли это вообще правильное решение, — пояснил г-н Мигаль.

Он также подчеркнул, что в настоящее время сделка о приобретении марки Opel/Vauxhall альянсом PSA Group объявлена, но не закрыта. Итоги подведут лишь в конце нынешнего года, а значит и рассматривать возможности реализации машин немецкой марки в разных странах — в том числе в России — будут значительно позже.

Иначе говоря, даже если покупка состоится, мы не увидим автомобилей Opel в шоу-румах российских дилеров в ближайшие годы. И если Chevrolet и Opel покинули нашу страну не столько по экономическим, сколько по политическим причинам, то здесь — исключительно экономика: PSA видит серьезного конкурента в лице Opel, вывод которого может еще больше подорвать и без того мизерные продажи Peugeot и Citroёn в России.

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24 апреля 2017
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