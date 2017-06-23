LADA Granta вернулась на украинский авторынок

LADA Granta, по данным некоторых интернет-СМИ, вновь появилась на украинском рынке. Считается, что поставки российского бюджетного седана, ка и прочих моделей АВТОВАЗа на территорию Украины прекратились осенью 2016 года. Теперь, как сообщается, ЛАДА Гранта имеет все шансы отвоевать себе место под незалежным украинским солнцем. Официальный представитель АВТОВАЗа сообщил порталу «АвтоВзгляд», что российский автопроизводитель не занимается в данный момент поставками своей продукции на рынок Украины. По его словам, возможно, что возобновить поставки Granta на территорию сопредельного государства решила компания-импортер — «УкрАВТО». И действительно, на официальном сайте этого хозяйствующего субъекта, помимо LADA Niva 4x4 и пары модификаций LADA Largus, появилась еще и Granta. Правда цена в гивнах на нее, как гласит надпись под изображением, — «уточняется».