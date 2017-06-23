Land Rover научил Range Rover Sport ездить в беспилотном режиме

Опытный образец машины, способной автономно двигаться в городских условиях создан в Великобритании. Технология Autonomous Urban Drive позволит автомобилям Jaguar Land Rover достичь четвертого уровня автономности (то есть без какого-либо участия человека) уже в пределах ближайшего десятилетия. С помощью прототипа технологии Autonomous Urban Drive пассажиры выбирают конечную точку пути, а экспериментальный автомобиль Range Rover Sport самостоятельно определяет самый оптимальный маршрут.

Способность технологии справляться с городской средой будет протестирована в испытательном комплексе HORIBA MIRA. Компания Jaguar Land Rover разрабатывает как полностью автономные, так и полуавтономные технологии, позволяя будущим покупателям насладиться автономным вождением без потери удовольствия от самостоятельного и безопасного управления автомобилем в любую погоду, на дорогах и на бездорожье.

Jaguar Land Rover сотрудничает с европейским техническим центром Ford и Tata Motors в испытании новых технологий. В частности, одно из направлений исследований — способность автомобилей «общаться» друг с другом и с дорожной инфраструктурой, например, со светофорами. Вслед за финальными испытаниями в центре HORIBA MIRA технология пройдет обкатку на дорогах общего пользования в Милтон-Кинс и Ковентри до конца 2017 года. Сначала испытания состоятся на закрытых дорогах, но уже к лету 2018 года выйдут на открытые дороги с другими участниками движения.