Rolls-Royce готовит к премьере Dawn «черной» спецсерии Black Badge

Новая модификация Rolls-Royce Dawn Black Badge вооружена форсированным 6,6-литровым V12, развивающим мощность в 602 л. с. и 840 Нм крутящего момента. Для сравнения — под капотом стандартной версии «трудится» мотор, генерирующий лишь 571 силу.

Кроме того, британцы перенастроили подвеску, модернизировали рулевое управление, а также адаптировали к «разозленному» двигателю восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF. Не оставили без внимания и тормозную систему — Dawn Black Badge обзавелся новыми механизмами с дисками увеличенного диаметра.

Однако главной отличительной особенностью кабриолета спецверсии Black Badge является все же его экстерьер, полностью выполненный в черном цвете. Для достижения «самого глубокого, темного и насыщенного оттенка черного, которым когда-либо покрывался автомобиль», как его называют сами британцы, каждый из многочисленных слоев краски и лака полируется вручную. Даже статуэтка «Дух экстаза» — легендарный символ марки Rolls-Royce — перевоплотилась в глянцево-черную «леди-вамп».