5 главных опасностей на летней дороге

МОТОХРУСТЫ

Наши двухколесные братья тоже те еще аварийщики. В отличие от автодрайверов, носятся они куда быстрее, а маневрируют интенсивнее. За езду по междурядью им вообще нужно ставить памятники. Впрочем, у многих, посвятивших жизнь уличным мотогонкам, они уже стоят. Главная опасность в том, что байкер появляется из ниоткуда буквально за секунду, поэтому при повороте или перестроении глаза от боковых зеркал лучше не отрывать. А то не ровен час, зеркала оторвутся вместе с головой оголтелого мотоциклиста.