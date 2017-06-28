5 главных опасностей на летней дороге

Бесспорно, с приходом тепла автомобилисты заметно оживились: во-первых, их стало больше; во-вторых, увеличилась скорость движения и, наконец, проснулись пресловутые «шашечники». Впрочем, не только из-за этого повысился риск попасть в аварию. Но обо всем по порядку.
ЛЕТУНЫ-ЕЗДУНЫ
По традиции летом на дороге мы сталкиваемся с огромным количеством летчиков — одни седлают папинькины спорткары, другие — кредитные «Жигули». И те, и другие, бессистемно маневрируя на проезжей части, создают реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Случаев, когда эти «шашечники», не справившись с управлением, становились виновниками ДТП — более, чем предостаточно. К тому же, нередко они провоцируют на аварийные ситуации соседей по потоку. В общем, смотрите в оба, и держитесь от доморощенных Льюисов Хемилтонов подальше. Помните о главном правиле «ДДД» — дай дураку дорогу.
МОТОХРУСТЫ
Наши двухколесные братья тоже те еще аварийщики. В отличие от автодрайверов, носятся они куда быстрее, а маневрируют интенсивнее. За езду по междурядью им вообще нужно ставить памятники. Впрочем, у многих, посвятивших жизнь уличным мотогонкам, они уже стоят. Главная опасность в том, что байкер появляется из ниоткуда буквально за секунду, поэтому при повороте или перестроении глаза от боковых зеркал лучше не отрывать. А то не ровен час, зеркала оторвутся вместе с головой оголтелого мотоциклиста.
ДАЧНИКИ
Где, спросите вы, всю зиму прятались эти «Москвичи», да «Волги»? Их заботливые владельцы хранили своих «железных коней» в тепленьких гаражах, а летом — по-овощному и неумело поехали вместе с вами на загородную фазенду. Что такое дневные ходовые огни и повторители поворотов такие водители попросту не знают, а об обзорности им не позволяет думать цветущие по салону растения и разложенные необъятных размеров ящики да сумки. Поэтому лучше объезжать дачников на безопасном расстоянии, а при невозможности обгона — дистанцироваться.
ДЕВЧОНКИ — КОРОТКИЕ ЮБЧОНКИ
Девушки-красавицы, оголившие с приходом тепла свои мускулистую грудь и изящные ножки, довольно часто становятся причиной аварий. Засмотрелся на очередную Перис Хилтон, ожидавшую на остановке то ли принца, то ли автобуса, — догнал впереди стоящий автомобиль. А когда полуобнаженная дамочка сидит рядом с водителем в салоне, риск загреметь в ДТП возрастает в разы. Вы еще скажите, что не пытаетесь показать перед мадемуазель свои драйверские амбиции и не ведете диалог в игривой тональности, так или иначе отвлекающий от дороги.
ЧАЙНИКИ И ЧАШЕЧКИ
Конечно, учиться водить машину лучше всего в летнее время года на сухом асфальте. Поэтому «чайников», только что окончивших автошколу, на дорогах видимо-невидимо. Но еще больше «чашечек», которые по мановению волшебной палочки успели получить и водительскую «корочку», и заветный красненький «вау-Лексус». Только вот сами навыки получить, увы, забыли. Поэтому лучше помогите дамочкам и прочим ученикам побыстрее освоиться на проезжей части — не приближайтесь к ним!