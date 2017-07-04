Автомобиль «Кортеж» будет готов к президентской инаугурации 2018 года

Как сообщил министр корреспонденту РИА «Новости», избранный президент приедет на церемонию уже на новом автомобиле. «Да, у нас должно быть готово», — ответил он на вопрос, означает ли это, что автомобили будут использоваться во время инаугурации. Прототип будет сдан уже в 2018 году, а серийное производство начнется в 2019-м.

Напомним, что проект «Кортеж» включает в себя производство в России автомобилей для перевозки высших должностных лиц государства. К выпуску готовятся четыре модели — лимузин, седан, внедорожник и минивэн. В 2016 году на реализацию проекта было выделено 3,7 млрд. рублей.