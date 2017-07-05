GM-AVTOVAZ отзывает в России внедорожники Chevrolet Niva

Фото: blog.meta.ua
СП «Джи Эм-АВТОВАЗ» объявляет о проведении сервисной кампании, охватывающей без малого 2800 внедорожников Chevrolet Niva. На этих автомобилях обнаружена проблема с топливной системой.
Виктория Базылева

Как сообщили в пресс-служба компании GM-AVTOVAZ, под сервисную акцию подпадают 2736 внедорожников Chevrolet Niva, выпущенных в период с 1 по 28 ноября 2016 года. В компании обнаружили заводскую недоработку, вследствие которой может произойти разгерметизация топливного бака.

В ближайшее время представители компании оповестят владельцев потенциально дефектных машин о необходимости предоставить транспортное средство на сервис. В рамках этой отзывной кампании сотрудники официальных дилерских центров абсолютно бесплатно заменят бензобаки на новые.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, внедорожник, автосервис, ремонт
5 июля 2017
120