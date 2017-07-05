GM-AVTOVAZ отзывает в России внедорожники Chevrolet Niva

Как сообщили в пресс-служба компании GM-AVTOVAZ, под сервисную акцию подпадают 2736 внедорожников Chevrolet Niva, выпущенных в период с 1 по 28 ноября 2016 года. В компании обнаружили заводскую недоработку, вследствие которой может произойти разгерметизация топливного бака.

В ближайшее время представители компании оповестят владельцев потенциально дефектных машин о необходимости предоставить транспортное средство на сервис. В рамках этой отзывной кампании сотрудники официальных дилерских центров абсолютно бесплатно заменят бензобаки на новые.