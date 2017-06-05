Каждая вторая Chevrolet Niva продается с помощью программ господдержки

Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу СП GM-АВТОВАЗ, за первые четыре месяца нынешнего года доля автомобилей, реализованных в России по программам Trade In и утилизация, составила 37,8% от общего объема проданных машин. При этом еще 18,2% пришлось на внедорожники, приобретенные на льготных условиях в кредит.

По словам представителей СП GM-АВТОВАЗ, все действующие в настоящее время инструменты господдержки продаж являются оптимальными. Примечательно что покупатели активно пользуются всеми доступными программами: и утилизацией, и Trade In, и льготным кредитованием.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по итогам января-апреля внедорожник Chevrolet Niva попал в ТОП-10 самых популярных автомобилей на российском рынке. За первые четыре месяца дилерам удалось реализовать 9526 машин, что на 2% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.