Geely покупает производителя летающих автомобилей Terrafugia

Как сообщает издание South China Morning Post, китайцы из Geely согласились приобрести стартап компании Terrafugia — проект по разработке летающей машины Transition. Теперь, благодаря огромным ресурсам «Джили», американцы наверняка доведут дело до ума, и в скором времени на дорогах появятся автомобили, способные в случае необходимости подниматься в воздух.

На сегодняшний день разработками летающих машин занимаются многие компании (в том числе российские), однако наиболее перспективным проектом считается именно Terrafugia Transition. Американцы изобрели весьма привлекательный прототип, преодолевший по воздуху уже более 650 километров, развивая пиковую скорость в 160 км/ч. Помимо того, что этот автомобиль оснащен парашютом, GPS-оборудованием и прочими «прибамбасами» для летательных аппаратов, он располагает системой автономного управления, что также повышает безопасность.

Прежде, чем Geely и Terrafugia приступят к разработке предсерийной версии машины, проект должен получить еще одно одобрение Федерального управления гражданской авиации США и подвердить свой статус «легкого спортивного самолета» — хотя это лишь вопрос времени.