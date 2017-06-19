Названа дата начала российских продаж кроссовера Geely Atlas

В нашей стране Geely Atlas будет продаваться в двух модификациях с 140- и 184-сильными моторами, шестиступенчатыми механической и автоматической коробками передач, а также передним или полным приводом. По предварительным данным, кроссовер в базовой комплектации оснащен двумя подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками всех дверей, системами стабилизации и помощи при движении в гору, а также ABS. Более интересные же версии модели располагают кожаным салоном, двухзонными климат-контролем, панорамной крышей и другими «комфортными» опциями.

Производство Geely Atlas, ориентированного на российский рынок, наладят на белорусском заводе «БелДжи» в Борисове. Предполагается, что тестовая сборка новинки начнется уже в следующем месяце.