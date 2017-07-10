Илон Маск показал фотографию первой Tesla Model 3

По данным зарубежных источников, изначально первым в очереди на Tesla Model 3 был член совета директоров «Теслы» Айра Эренпрайс, однако он уступил машину Илону Маску, который оплатил полную стоимость седана.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, моторная гамма Tesla Model 3 ограничена лишь одним двигателем, благодаря которому новинка разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунд. Дальность хода самой «доступной» Model 3 без дополнительной подзарядки в идеальных условиях составляет более 350 километров. Стоит отметить, что седан, как оказалось, особо не обременен «удобными» опциями: например, «тройка» лишена панорамной крыши, выдвижных ручек дверей, адаптивной подвески и многих других «фишек».

Остается лишь добавить, что 28 июля состоится специальная закрытая вечеринка для первых 30 заказчиков Tesla Model 3, где покупателям и передадут их долгожданные автомобили. На сегодняшний день ценник новой машины начинается от 35 000 долларов.