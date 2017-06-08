Владелец компании Tesla признался, что он кокаиновый наркоман

Отвечая на вопрос, как прошло недавнее собрание акционеров Tesla, эксцентричный предприниматель заметил:

– Немного красного вина, старые записи, немного снотворного… И магия!

В переводе на русский — я развел этих старых ослов как последних лохов.

Подобного рода комментарии не являются чем-то необычным для Маска. Так, прошлым летом его спросили в Твиттере, как ему удается так мало спать и при этом сохранять работоспособность. Он, не долго думая, брякнул в ответ: «Большая доза кокаина». Впрочем, буквально через пару-тройку дней он поправился: «На самом деле, дозы-то небольшие».

Если вдуматься, такое признание вряд ли можно считать неожиданным. Иначе никак не объяснить попытки массово выпускать автомобили, не имея соответствующих производственных мощностей, параллельно с этим покрывать всю страну солнечными батареями, копать тоннели тридцатиуровневой подземной транспортной сети и разрабатывать вакуумный скоростной поезд. Да и безотчетное стремление в дальний космос — тут, конечно, имеется в виду создание ракет Falcon, также входящее в сферу деятельности Маска — похоже, вызвано регулярным воздействием на психику определенного рода веществ.