Владелец компании Tesla признался, что он кокаиновый наркоман

Фото: twitter.com/elonmusk
Наверное, в том, что шут управляет компанией, имя которой на слуху у всего мира, ничего страшного нет. Случается, что подобные типы встают даже у кормила не самой последней по мощи страны. Но все-таки держать себя в рамках приличий никогда не помешает, особенно если ты совсем не клоун, а опытный аферист.
Эдуард Раскин

Отвечая на вопрос, как прошло недавнее собрание акционеров Tesla, эксцентричный предприниматель заметил:

– Немного красного вина, старые записи, немного снотворного… И магия!

В переводе на русский — я развел этих старых ослов как последних лохов.

Подобного рода комментарии не являются чем-то необычным для Маска. Так, прошлым летом его спросили в Твиттере, как ему удается так мало спать и при этом сохранять работоспособность. Он, не долго думая, брякнул в ответ: «Большая доза кокаина». Впрочем, буквально через пару-тройку дней он поправился: «На самом деле, дозы-то небольшие».

Если вдуматься, такое признание вряд ли можно считать неожиданным. Иначе никак не объяснить попытки массово выпускать автомобили, не имея соответствующих производственных мощностей, параллельно с этим покрывать всю страну солнечными батареями, копать тоннели тридцатиуровневой подземной транспортной сети и разрабатывать вакуумный скоростной поезд. Да и безотчетное стремление в дальний космос — тут, конечно, имеется в виду создание ракет Falcon, также входящее в сферу деятельности Маска — похоже, вызвано регулярным воздействием на психику определенного рода веществ.

Фото: twitter.com/elonmusk

Раскрепощенный полет сознания был в полной мере продемонстрирован и отчетом, представленным по итогам собрания акционеров. В своем часовом выступлении Маск, правда, все же уделил немного времени тому скептицизму, который был порожден в Америке недавними проблемами как с недостатком наличности, так и с финансовой безопасностью компании. Но большую часть речи он посвятил туманным разглагольствованиям о краткосрочных и долгосрочных планах Tesla и о будущих новых заводах.

Кстати, параллельно с собранием «Теслы» прошла встреча акционеров General Motors в Детройте, где обсуждались проблемы приостановки роста цены акций компании, предполагаемые увольнения рабочих в Колумбии и разделение постов председателя совета директоров и генерального директора, о чем общественности немедленно донесли журналисты, присутствовавшие на собрании.

Какой результат этих двух мероприятий? Неожиданный: акции «Теслы» выросли на 1,6%, а бумаги General Motors упали на 0,1%. Это что — кокаин, немного красного вина или магия?

Фото: twitter.com/elonmusk

Такая реакция финансовых рынков наводит на мысль, что нынешняя экономическая система все больше напоминает мыльный пузырь, накачиваемый пустыми амбициями, а не реальными делами. В этой системе координат сразу же становится понятно, почему Tesla — компания, ни разу не получившая годовой прибыли и располагающая двумя заводами — стала самой дорогой автомобилестроительной компанией в США и обогнала по стоимости концерн GM, имеющий производства в 35 странах мира, включая более десятка одних только сборочных предприятий.

В заключение хочется заметить, что сотрудники портала «АвтоВзгляд» не дебилы и понимают, что в своем Твиттере американо-канадо-южноафриканский бизнесмен всего лишь неумно пошутил. Но можете себе представить, чтобы подобного рода юмор позволила себе президент того же General Motors Мэри Барра, или глава Ford Motor Company Уильям Клэй Форд-младший? После такого поста у них явно не осталось бы времени заниматься прямыми обязанностями — они бы целыми днями бегали по судам и освидетельствованиям.

Все-таки, в этом мире все равны, но производители электромобилей равнее прочих. Преследовать их столь же нетолерантно, как гомосексуалистов или лесбиянок. Ибо они — все вместе — неутомимо строят наше с вами будущее. Дизельгейт тому свидетель.

авторынок, производители, производство, автозаводы, электромобили
8 июня 2017
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