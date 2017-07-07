Выживший: как Suzuki переживает самый тяжелый российский кризис XXI века

И ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ ЛИЦА
Когда Honda, которая до кризиса обладала не только широким модельным рядом, но и собственным премиальным брендом — Acura — начала «сворачивать шатер», то другим «малышам» автоматически засчитали «техническое» поражение. Чего уж говорить, если куда более успешные и массовые Mitsubishi и Mazda затянули пояса!
Suzuki предстояло не просто «пересидеть шторм»: бренд готовился к самому сложному процессу в условиях кризиса — к смене флагмана. Один из самых достойных кроссоверов на российском рынке — Suzuki Grand Vitara — который исправно покупали за надежность, полный привод и неустаревающий внешний вид, передавал желтую майку новому лидеру. Вечный «Рубенс Баррикелло» модельного ряда Suzuki — кроссовер SX4 — тоже обрел новый образ и внезапно оказался на вершине модельной линейки. Да-да, именно SX4 cтал теперь первым номером для бренда на российском рынке! Появилась новая Vitara, в корне отличающаяся от всего, что принято именовать этим гордым именем. И только Jimny остался прежним. Впрочем, компактный супервнедорожник встретит в этом образе еще несколько поколений землян — сомневаться в этом причин нет. Много ли, мало ли, но в строю осталось всего-то три бойца. Трое в поле — воины?