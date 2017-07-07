Выживший: как Suzuki переживает самый тяжелый российский кризис XXI века

Фото avtovzglyad.ru и Suzuki
Малым японским брендам тяжело далось экономическое торнадо на отечественном авторынке — продажи упали до исторических минимумов, СМИ зашептались о скором исходе Subaru, Honda и Suzuki из России. И, надо отдать должное, поводов для слухов было более чем достаточно.
Евгений Васин

И ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ ЛИЦА

Когда Honda, которая до кризиса обладала не только широким модельным рядом, но и собственным премиальным брендом — Acura — начала «сворачивать шатер», то другим «малышам» автоматически засчитали «техническое» поражение. Чего уж говорить, если куда более успешные и массовые Mitsubishi и Mazda затянули пояса!

Suzuki предстояло не просто «пересидеть шторм»: бренд готовился к самому сложному процессу в условиях кризиса — к смене флагмана. Один из самых достойных кроссоверов на российском рынке — Suzuki Grand Vitara — который исправно покупали за надежность, полный привод и неустаревающий внешний вид, передавал желтую майку новому лидеру. Вечный «Рубенс Баррикелло» модельного ряда Suzuki — кроссовер SX4 — тоже обрел новый образ и внезапно оказался на вершине модельной линейки. Да-да, именно SX4 cтал теперь первым номером для бренда на российском рынке! Появилась новая Vitara, в корне отличающаяся от всего, что принято именовать этим гордым именем. И только Jimny остался прежним. Впрочем, компактный супервнедорожник встретит в этом образе еще несколько поколений землян — сомневаться в этом причин нет. Много ли, мало ли, но в строю осталось всего-то три бойца. Трое в поле — воины?

  • Фото avtovzglyad.ru и Suzuki
  • Фото avtovzglyad.ru и Suzuki

В принципе, на сегодняшний российский день три модели в линейке — совсем неплохо. Honda пытается поднять упавшее знамя с двумя, у Subaru те же три, а у Mazda четвертый автомобиль — кроссовер CX-9 — появится лишь осенью. И можно было бы поверить в чудо, если бы не одно «но»: у Suzuki сейчас нет локомотива, модели, которая потянет за собой продажи, создаст объем. Такой, как Outlander у Mitsubishi. Кто же может им стать?

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny — модель слишком нишевая, чтобы взвалить на нее такой груз. Поэтому у Jimny даже конкурентов нет! Сохранив все классические приметы внедорожника — рамная конструкция, два неразрезных моста, японская сборка — бренд потешил своих же поклонников и вряд ли нашел новых. В год таких машин продают единицы (ежегодный «тираж» Jimny составляет около 1000 экземпляров), и никогда не будут продавать много. На них достаточно ограниченный спрос в силу их специфики. Он прекрасно едет по бездорожью, показывает чудеса акробатики, от которых дух захватывает, может при должной сноровке «наставить» многим другим, не менее именитым. Но разве массовому покупателю это нужно?

Сегодня простой городской житель, который может себе позволит машину за 1 145 000 рублей с механикой и 1 259 950 с «автоматом», уже хочет большего. Архаичные конструкция и отделка возбуждают далеко не всех, а мотор, объемом 1,3 литра и мощностью 85 л. с., при первом знакомстве удивляет.

  • Фото avtovzglyad.ru и Suzuki
  • Фото avtovzglyad.ru и Suzuki

Vitara

В теории, такой моделью должен был быть новый, яркий и амбициозный Vitara. Кроссоверы B-сегмента сейчас на коне: россияне упиваются новыми Hyundai Creta и Renault Kaptur. Но сможет ли единственный на данный момент японец (Mitsubishi ASX приедет осенью и будет очень дорогим) составить конкуренцию этой парочке? С точки зрения дизайна мы оценивать не будем, а вот относительно стоимости — пожалуйста. Итак, начальная цена Suzuki Vitara составляет 1 055 000 рублей, тогда как кореец стартует с 789 900 рублей, а француз — с 879 000 рублей. Приговор? Слова о богатой начальной комплектации — правда, но тягаться с двумя фаворитами сегмента в России будет крайне сложно.

И дело тут не в цене: Vitara с компактными городскими кроссоверами, для которых возможности персонализации важнее полного привода и блокировок дифференциалов, благодаря своим предкам просто не ассоциируется! Как найти покупателя, если о тебе неправильно думают? Несмотря на то, что в прошлом году именно Vitara «тянул лямку», став основным среди 4500 проданных машин, кроссовер близок к своему потолку, пробить который можно лишь изменив общественное мнение. А это, как известно, не быстро и не дешево. Так что остается единственный претендент — обновленный Suzuki SX4.

Фото avtovzglyad.ru и Suzuki

Suzuki SX4

Автомобиль построен с Vitara на одной «тележке», имеет тот же ассортимент двигателей и трансмиссий: 1,6 литровый атмосферный бензиновый двигатель, мощностью 117 л. с., и 1,4-литровый турбированный бензиновый мотор, выдающий 140 л. с, работающие в паре с 5-ступеняатой МКП и 6-ступенчатым «автоматом». Но, благодаря большей колесной базе и более просторному кузову, оказывается в сегменте C. И тут кроется его главное конкурентное преимущество: SX4 — один из самых бюджетных автомобилей в своем классе. Цена на кроссовер начинается с отметки в 1 179 000 рублей. Конкурирует Suzuki только со Skoda Yeti и китайцами. А тут уже можно разгуляться. И не просто выжить, но и расширить аудиторию. Мягкая подвеска, плавный ход, большой — 430 литров — багажник и 5 звезд EuroNCAP, что заработал кроссовер, в этом должны поспособствовать.

Времена, когда SX4 был подмастерьем и прелюдией к Grand Vitara, прошли. Теперь он флагман Suzuki в России. И вполне возможно — основной двигатель для реализации брендом своего «жизненного пути». Так, кажется, переводится их девиз.

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7 июля 2017
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