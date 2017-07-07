Выживший: как Suzuki переживает самый тяжелый российский кризис XXI века

В принципе, на сегодняшний российский день три модели в линейке — совсем неплохо. Honda пытается поднять упавшее знамя с двумя, у Subaru те же три, а у Mazda четвертый автомобиль — кроссовер CX-9 — появится лишь осенью. И можно было бы поверить в чудо, если бы не одно «но»: у Suzuki сейчас нет локомотива, модели, которая потянет за собой продажи, создаст объем. Такой, как Outlander у Mitsubishi. Кто же может им стать?

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny — модель слишком нишевая, чтобы взвалить на нее такой груз. Поэтому у Jimny даже конкурентов нет! Сохранив все классические приметы внедорожника — рамная конструкция, два неразрезных моста, японская сборка — бренд потешил своих же поклонников и вряд ли нашел новых. В год таких машин продают единицы (ежегодный «тираж» Jimny составляет около 1000 экземпляров), и никогда не будут продавать много. На них достаточно ограниченный спрос в силу их специфики. Он прекрасно едет по бездорожью, показывает чудеса акробатики, от которых дух захватывает, может при должной сноровке «наставить» многим другим, не менее именитым. Но разве массовому покупателю это нужно?

Сегодня простой городской житель, который может себе позволит машину за 1 145 000 рублей с механикой и 1 259 950 с «автоматом», уже хочет большего. Архаичные конструкция и отделка возбуждают далеко не всех, а мотор, объемом 1,3 литра и мощностью 85 л. с., при первом знакомстве удивляет.