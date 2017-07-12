Как сэкономить при покупке любой модели Ford

Схема программы Ford Options отдаленно напоминает модель лизинга. То есть покупатель выбирает любой понравившийся «Форд» и приобретает его в кредит. Уникальность этой услуги заключается в том, что до полного погашения суммы клиент вправе выбрать один из трех вариантов: обновить машину (т. е. вернуть нынешнюю дилеру и обзавестись новой), оставить автомобиль себе или же отдать его обратно в автосалон.
В 2014 году компания Ford предложила россиянам уникальную кредитную программу Ford Options, позволяющую на выгодных условиях менять машины. Новый продукт пришелся нашим соотечественникам по вкусу — на сегодняшний день каждый третий «Форд» покупается в России именно про этой программе.
При этом независимо от исхода Ford устанавливает гарантированную минимальную выкупную стоимость. В случае, если автомобилист соблюдает требования, он может не беспокоится о проблемах продажи машины в дальнейшем и о возможном падении цен на рынке подержанных автомобилей.
Более того, программа Ford Options подразумевает и сниженные ежемесячные платежи:
- Ford Fiesta за 3 700 рублей в месяц
- Ford Focus за 4 800 рублей в месяц
- Ford EcoSport за 5 600 рублей в месяц
- Ford Mondeo от 5 800 рублей в месяц
- Ford Kuga от 5 900 рублей в месяц
- Ford Explorer за 23 000 рублей в месяц
Отметим также, что юбилейной, 10000-ной машиной, проданной по Ford Options стал кроссовер Ford Kuga. Как сообщают представители компании, минимальная цена этой модели на сегодняшний день с учетом всех возможных скидок и предложений составляет всего 1 199 000 рублей.
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