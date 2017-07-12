Как сэкономить при покупке любой модели Ford

При этом независимо от исхода Ford устанавливает гарантированную минимальную выкупную стоимость. В случае, если автомобилист соблюдает требования, он может не беспокоится о проблемах продажи машины в дальнейшем и о возможном падении цен на рынке подержанных автомобилей.

Более того, программа Ford Options подразумевает и сниженные ежемесячные платежи:

Ford Fiesta за 3 700 рублей в месяц

Ford Focus за 4 800 рублей в месяц

Ford EcoSport за 5 600 рублей в месяц

Ford Mondeo от 5 800 рублей в месяц

Ford Kuga от 5 900 рублей в месяц

Ford Explorer за 23 000 рублей в месяц

Отметим также, что юбилейной, 10000-ной машиной, проданной по Ford Options стал кроссовер Ford Kuga. Как сообщают представители компании, минимальная цена этой модели на сегодняшний день с учетом всех возможных скидок и предложений составляет всего 1 199 000 рублей.