Без скидок: льготные автокредиты оказались фантазией правительства и СМИ

Однако купить машину по этим условиям нельзя было ни 1 июля, ни сейчас, спустя полторы недели. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» отправился в московские автосалоны поговорить с продавцами о скидках. Менеджеры дилеров Renault, Skoda и KIA разводили руками и отвечали, что что-то слышали (или вообще не слышали) о новых условиях, но никакого руководства к действию нет. Кто-то предполагал, что новая схема действует пока только для покупателей новых LADA, однако в автоцентре АВТОВАЗа мы тоже получили недоуменный отказ. Обзвон дилеров других марок также ничего не дал. Точнее, подтвердил, что программа не работает. В представительствах ряда марок, к которым «АвтоВзгляд» обратился за комментариями, в курсе новых условий, однако из-за того, что Минпромторг еще не опубликовал подробных правил, то компании не запускают программы. При этом, как утверждают автопродавцы, ежедневно к ним обращаются десятки людей, готовых немедленно воспользоваться «предоставленными» льготами. Любопытно, придут ли они в автосалоны еще раз, получив при первом своем посещении отказ в покупке машины по новым правилам…

При этом 11 июля вышло очередное постановление ведомства о «новых адресных мерах поддержки автомобильной промышленности», бюджетные ассигнования в размере 3,75 млрд. рублей уже выделены, постановление подписано премьером Дмитрием Медведевым. Однако по-прежнему никакой информации о том, когда новые условия станут реальностью для покупателей, нет.

Получается, что Минпромторг штампует постановление за постановлениям с точными цифрами, СМИ с уверенностью зазывают потребителей в автосалоны на свежие скидки, а в реальности купить автомобили по льготным условиям пока нельзя и дата старта программы по-прежнему неизвестна.