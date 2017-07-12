Без скидок: льготные автокредиты оказались фантазией правительства и СМИ

У российских покупателей автомобилей мир разделился на две параллельные реальности, которые никак не пересекаются. Одна, сказочная, создана постановлениями Минпромторга и восторженно дорисована СМИ — в ней с 1 июля можно купить машину с новыми государственными скидками. Другая, взаправдашняя — в автосалонах, менеджеры которых никак не могут продавать машины по заманчивым условиям.
В начале июня в СМИ стали появляться публикации с громкими заявлениями о том, что им удалось узнать точную дату начала действия новых замечательных государственных программ по поддержке автопрома. Для покупателей это означало возможность купить новую машину дешевле — со скидкой в 10%. В льготные категории попадают семьи с двумя и более малолетними детьми (программа «Семейный автомобиль») и граждане, приобретающие личную машину впервые (программа «Первый автомобиль»). Что ж, программы действительно существуют, но только на бумаге.