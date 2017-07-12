Без скидок: льготные автокредиты оказались фантазией правительства и СМИ

Новые программы, по которым многодетные семьи и водители-новички могут купить машину с 10-процентной скидкой, не заработали, как обещало Правительство РФ, 1 июля. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему.
Светлана Алеева

У российских покупателей автомобилей мир разделился на две параллельные реальности, которые никак не пересекаются. Одна, сказочная, создана постановлениями Минпромторга и восторженно дорисована СМИ — в ней с 1 июля можно купить машину с новыми государственными скидками. Другая, взаправдашняя — в автосалонах, менеджеры которых никак не могут продавать машины по заманчивым условиям.

В начале июня в СМИ стали появляться публикации с громкими заявлениями о том, что им удалось узнать точную дату начала действия новых замечательных государственных программ по поддержке автопрома. Для покупателей это означало возможность купить новую машину дешевле — со скидкой в 10%. В льготные категории попадают семьи с двумя и более малолетними детьми (программа «Семейный автомобиль») и граждане, приобретающие личную машину впервые (программа «Первый автомобиль»). Что ж, программы действительно существуют, но только на бумаге.

Еще в мае, как уже писал портал «АвтоВзгляд», Минпромторг выпустил постановление о продлении программы субсидирования автокредитов, что для покупателей означает льготные займы, на 2017 год, которое также сообщало о повышении предельной цены субсидируемого автомобиля с 1,15 до 1,45 млн. рублей. В начале июня ведомство отчиталось об обновлении условий, которые стали только краше: помимо льготного автокредита право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% от цены приобретаемого автомобиля получают многодетные покупатели и те, кто впервые покупает машину. Назвали чиновники и цифры: выделенный на реализацию бюджет составит 3,75 млрд рублей, предполагаемое количество приобретенных по льготным условиям машин — 58 350 штук.

Никаких уточнений о старте действия новых условий для покупателей Минпромторг не давал. Тем не менее, в начале лета различные издания сообщили, что льготное автокредитование с новыми скидками заработает 1 июля — якобы Минпромторг объявил об этом на совещании с участниками рынка. Журналистами смакуются подробности: по программе «Первый автомобиль» достоверность сведений о покупателе будут проверять через ГИБДД и бюро кредитных историй, машина должна быть первой, ограничений по возрасту нет, обязательно наличие водительского удостоверения, а для «Семейных» — наличие детей подтверждается свидетельствами о рождении или паспортами родителей, в течение года можно приобрести один автомобиль, у покупателя должны быть водительские «права». Скидка может оказаться очень весомой — при предельной цене машины в 1,45 млн рублей она составит 145 тысяч «деревянных».

Однако купить машину по этим условиям нельзя было ни 1 июля, ни сейчас, спустя полторы недели. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» отправился в московские автосалоны поговорить с продавцами о скидках. Менеджеры дилеров Renault, Skoda и KIA разводили руками и отвечали, что что-то слышали (или вообще не слышали) о новых условиях, но никакого руководства к действию нет. Кто-то предполагал, что новая схема действует пока только для покупателей новых LADA, однако в автоцентре АВТОВАЗа мы тоже получили недоуменный отказ. Обзвон дилеров других марок также ничего не дал. Точнее, подтвердил, что программа не работает. В представительствах ряда марок, к которым «АвтоВзгляд» обратился за комментариями, в курсе новых условий, однако из-за того, что Минпромторг еще не опубликовал подробных правил, то компании не запускают программы. При этом, как утверждают автопродавцы, ежедневно к ним обращаются десятки людей, готовых немедленно воспользоваться «предоставленными» льготами. Любопытно, придут ли они в автосалоны еще раз, получив при первом своем посещении отказ в покупке машины по новым правилам…

При этом 11 июля вышло очередное постановление ведомства о «новых адресных мерах поддержки автомобильной промышленности», бюджетные ассигнования в размере 3,75 млрд. рублей уже выделены, постановление подписано премьером Дмитрием Медведевым. Однако по-прежнему никакой информации о том, когда новые условия станут реальностью для покупателей, нет.

Получается, что Минпромторг штампует постановление за постановлениям с точными цифрами, СМИ с уверенностью зазывают потребителей в автосалоны на свежие скидки, а в реальности купить автомобили по льготным условиям пока нельзя и дата старта программы по-прежнему неизвестна.

автопродажи, авторынок, автокредит, купить машину, мошенничество
12 июля 2017
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