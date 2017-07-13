BMW 8-й серии замечена на Нюрбургринге

Концептуальную BMW 8-й серии мы уже видели — машина дебютировала в конце мая на итальянском конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este. И экстерьер серийной версии, вероятнее всего, будет практически идентичным — разве что купе оснастят боковыми зеркалами и дверными ручками.

Напомним, автомобиль обзавелся увеличенными задними колесными арками, объемной радиаторной решеткой, зауженными двойными фарами и широкими воздухозаборниками. В задней же части кузова новинки красуются большие трапециевидные патрубки выхлопной системы, стилизованный карбоновый диффузор, а также вытянутые задние фонари. А широкие легкосплавные диски и аэродинамический обвес гармонично дополняют спортивный облик баварской «восьмерки».

Представители BMW пока не раскрывают технические характеристики модели, но говорят, что под ее капотом может «поселиться» любой мотор, начиная от двухлитрового четырехцилиндрового, заканчивая 6,6-литровым V12. По мнению экспертов Motor1, в движение купе 8-й серии все же будет приводить 4,4-литровый V8 мощностью в 600 л. с., позаимствованный у новой M5.