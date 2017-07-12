Лимузин проекта «Кортеж» получит 850-сильный двигатель

– У нас в линейке проекта «Единая модульная платформа» представлена линейка двигателей. Наиболее мощный — V12 — имеет 850 лошадиных сил, V8 — 650 лошадиных сил и рядный 4-цилиндровый двигатель имеет 250 лошадиных сил. V12, самый энерговооруженный мотор, будет ставиться на лимузины — легкий и «тяжелый», то есть защищенный лимузин, — рассказал Казмирчук в интервью агентству ТАСС.

Он также отметил, под капотом внедорожника проекта «Кортеж» поселятся V8 и V12, а микроавтобусы укомплектуют четырех- и восьмицилиндровыми моторами. К слову сказать, именно V8 инженеры НАМИ создавали совместно со специалистами Porsche.

Кроме того, стало известно, что в паре с двигателями будет трудиться девятиступенчатый «автомат». Однако не исключено, что спустя некоторое время НАМИ разработает и другие, более «простые» коробки передач.