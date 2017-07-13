За «День радио» МВД заплатит безопасностью водителей

motto.net.ua
Объявлен тендер на создание цикла коротких радиопередач под названием «Сказ-наставление о правилах дорожного движения». Таким способом предполагается пустить по радиоволнам 3,4 миллиона бюджетных рублей, изначально предназначенных для повышения безопасности дорожного движения.
Максим Строкер

Замечательный тендер обнаружился на днях на сайте госзакупок: ФКУ «Дирекция Программы повышения безопасности дорожного движения» МВД решила покорить сердца и уши радиослушателей. С этой целью из без того тощего бюджета многократно «порезанной» федеральной целевой программы выделено на вливание «доброго и вечного» в мозги граждан аж 3,4 млн. рублей. Мы чуть было не прошли мимо этой новости. Но не смогли устоять перед очаровательным названием радиопередачи: «Сказ-наставление о правилах дорожного движения».

Более детальное изучение условий данной госзакупки ввело нас в курс концепции цикла радиопередач. Сказано там дословно следующее: «Ежедневная развлекательная программа, направленная на популяризацию правил дорожного движения и формирование культуры поведения участников дорожного движения через юмористический, сатирический контент. В рамках программы недисциплинированные водители и пешеходы представлены в образе различных животных, созвучных нарушителям фонетически или по поведенческим особенностям». Уже на этой стадии стало интересно, какую животину назначат в «нарушители»? Козла? Оленя? А может, дятла или выхухоль?! Интрига!

siteapi.org

«Сказка (басня), созданная в сатирическом стиле, формирует недостойный образ человека, который не соблюдает правила дорожного движения, подвергает опасности свою жизнь и жизнь окружающих», — уверены госзаказчики в погонах. Они хотят, чтобы «стихотворные произведения исполнялись знаменитыми артистами, актерами театра и кино — людьми, чье мнение важно для слушателей радиостанции». В требованиях также указано, что «на выходе» должно получиться 15 радиопостановок продолжительностью по 2 минуты, каждую из которых прокрутят в эфире по два раза.

То есть, на каждый ролик бюджет готов потратить по 227 000 рублей. Нюанс в том, что стоимость создания подобных радиошедевров в Москве сейчас не превышает 50 000 рублей, включая написание сценария и гонорар приглашенной «звезды». А двукратная прокрутка ролика даже в прайм-тайм — и того меньше. В принципе, можно договориться так, что за 200 000 рублей подобную рекламу будут крутить в эфире приличной радиостанции в течение недели!

discmakers.com

Другими словами, ФКУ «Дирекция Программы повышения безопасности дорожного движения» русским по белому разместила объявление: мол, мы готовы переплатить из бюджетных закромов примерно вдвое за создание маразматичного контента на радио. Причем всем, похоже, заранее понятна его абсолютная бесполезность с точки зрения безопасности дорожного движения.

В наши уши из эфира месяцами льется реклама памперсов, дезодорантов и средств от диареи, однако мы почему-то не бежим немедленно за ними в магазин, не правда ли? А тут несколько двухминутных роликов, по мысли госслужащих с полицейским строением мозга, должны практически мгновенно перевернуть мировоззрение миллионов слушателей.

Эту историю можно счесть курьезом, если бы не одно но. Деньги, которые «освоят» на никчемных радопостановках, вполне могли бы спасти чьи-то жизни. Например, если бы пустили эти несчастные 3,4 млн. на финансирование установки дополнительных 1,5—2 километров тросовых разделительных барьеров на участке какой-нибудь автотрассы, где постоянно происходят лобовые аварии из-за выездов на «встречку»…

ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
13 июля 2017
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