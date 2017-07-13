За «День радио» МВД заплатит безопасностью водителей

Замечательный тендер обнаружился на днях на сайте госзакупок: ФКУ «Дирекция Программы повышения безопасности дорожного движения» МВД решила покорить сердца и уши радиослушателей. С этой целью из без того тощего бюджета многократно «порезанной» федеральной целевой программы выделено на вливание «доброго и вечного» в мозги граждан аж 3,4 млн. рублей. Мы чуть было не прошли мимо этой новости. Но не смогли устоять перед очаровательным названием радиопередачи: «Сказ-наставление о правилах дорожного движения».

Более детальное изучение условий данной госзакупки ввело нас в курс концепции цикла радиопередач. Сказано там дословно следующее: «Ежедневная развлекательная программа, направленная на популяризацию правил дорожного движения и формирование культуры поведения участников дорожного движения через юмористический, сатирический контент. В рамках программы недисциплинированные водители и пешеходы представлены в образе различных животных, созвучных нарушителям фонетически или по поведенческим особенностям». Уже на этой стадии стало интересно, какую животину назначат в «нарушители»? Козла? Оленя? А может, дятла или выхухоль?! Интрига!