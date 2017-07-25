Как изменились цены на автомобили за месяц

В основном прейскурант изменился у массовых автопроизводителей. Например, по данным агентства «Автостат» Hyundai снял с продаж Solaris первого поколения и на 1,1 – 1,4% поднял цены на седан второй генерации. KIA слегка подтянул ценник на Mohave — на 0,7 – 0,8%.

Компания Datsun не стала мелочиться и взвинтила стоимость сразу на несколько моделей 2017 года выпуска: хэтчбека mi-DO — на 1,2–1,8%, седана on-DO — на 1,4–2,7%. Ford сделал то же самое, подняв цены Fiesta на 0,5–1,5%; Focus на 0,9–1,3%; Mondeo на 0,8–1,1%; кроссовер EcoSport — на 0,8–1,3%. А вот компактный SUV Kuga с передним приводом подешевел на 1,9–2,5%, и это единственный случай за месяц, когда модель стала более доступной.

У Renault подорожал Logan на 0,6–4,2% (кроме комплектации Luxe Privilege) и Sandero — в версии Access на 1,9%, в варианте Confort (1,6 л, 113 л. с.) на 3,3%. Nissan поднял цену спортивного купе GT-R на 2,6%.

Что касается премиум-сегмента, то MINI увеличил ценник Clubman на 8,5—14,3% и One — на 4,5—12,5% (кроме комплектаций Jonh Cooper Works). Land Rover подкорректировал стоимость Range Rover Evoque с бензиновым двигателем 2,0 л (240 л. с.) на 0,1% и расширил комплектации модели за счет новых версий с дизелем 2,0 л (180 л. с.) за 3 118 000 – 4 106 000 рублей, с дизелем 2,0 л (240 л. с.) за 3 359 000 – 4 347 000 рублей, с бензиновым двигателем 2,0 л (290 л. с.) за 4 106 000 – 4 432 000 рублей. Таким образом максимальная цена модели подскочила на 4,4%. Бензиновый Discovery Sport 2,0 л (240 л. с.) подорожал на 0,3 – 3,3% и также обзавелся новыми комплектациями с турбодизелем 2,0 л (150, 180 и 240 л. с.) и бензиновым двигателем 2,0 л (290 л. с.). Модель выросла в цене минимум на 3,6%, максимум — на 8,9%.

В ближайшее время незначительный рост цен на российском авторынке продолжится, а с началом осени будет активнее набирать обороты.