Длительный тест драйв нового Hyundai Solaris: ломая стереотипы

На тест нам достался Solaris с 1,6-литровым двигателем и механической шестиступенчатой коробкой передач. Кроме этой трансмиссии с мотором 1,6 может агрегатироваться и шестидиапазонный «автомат». На мой вкус, сочетание самого мощного движка и «ручной» коробки — оптимально для бюджетника. И вот почему.
ЧУДЕСА ЭКОНОМИИ
Во-первых, меня совершенно не напрягает орудовать «кочергой» даже в пробках. К тому же на «Солярисе» привод МКП настроен четко, а усилие на педали сцепления — минимально. Во-вторых, с «механикой» возможности мотора, — а на доступные машины, как правило, мощные агрегаты не устанавливают — раскрываются гораздо полнее. И в-третьих, версии с МКП всегда экономичнее модификаций с «автоматом». На «Солярисе» мне даже удалось установить собственный рекорд топливной экономичности.
Так, на загородной трассе при равномерной езде с крейсерской скоростью около 110 км/ч беспристрастный бортовой компьютер показал средний расход бензина 4,6 л/100 км. Правда, предварительно я обнулил цифры ПК. Экономить бензин также помогала грамотная подача информации борткомпьютера. Например, если открыли соответствующую страничку с показаниями, то на экране наглядно отображаются одновременно и средний, и мгновенный расход топлива, а также расстояние до пустого бака. Таким образом, можно ехать, выдерживая нужный темп, постоянно сверяясь с цифрами на дисплее.