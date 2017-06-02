Длительный тест драйв нового Hyundai Solaris: ломая стереотипы

Фото: Сергей Федоров
Бюджетные автомобили, как правило, не могут похвастаться сногсшибательным дизайном, отменными ходовыми качествами, продвинутой технической начинкой или дорогими отделочными материалами. У них другой козырь — привлекательная цена, на фоне которой остальные требования к машине отходят на второй план. Однако в ходе длительного тест-драйва одного из таких бюджетников — нынешнего поколения Hyundai Solaris, — эксперты портала «АвтоВзгляд» изменили мнение о том, какой может и должна быть бюджетная модель…
Сергей Федоров

Вообще-то, дизайн — восприятие субъективное. Однако нельзя не отметить, что современный Solaris заметно возмужал и повзрослел по сравнению со своим предшественником. Во внешности седана исчезли азиатские черты, которые так бросались в глаза на машине первой генерации.

При всей своей доступности автомобиль стал выглядеть респектабельнее и представительнее. Особый шарм «Солярису» придают огромная шестиугольная решетка радиатора, динамичной формы передний бампер и элегантные реснички дневных ходовых огней. Впрочем, не менее привлекателен седан и с кормы, которую украшают выполненные по последней автомобильной моде большие задние фонари.

Фото avtovzglyad.ru

А что внутри? Конечно, салон бюджетного Hyundai Solaris по определению не может щеголять дорогостоящими материалами — иначе это негативно отразилось бы на стоимости автомобиля. Передняя панель выполнена из, опять же, бюджетного пластика, который на вид кажется вполне симпатичным. Зато над эргономикой корейские специалисты поработали на славу.

ВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ

Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету, причем на вполне приличные величины. Правда для того, чтобы с полным комфортом устроиться за рулем, мне с ростом в 185 см чуть-чуть не хватило диапазона перемещения водительского кресла — его всегда хочется опустить немного ниже.

Отдельно стоит упомянуть удобный рычаг механической коробки передач, две розетки на 12 В и приличную по площади нишу с мягким резиновым ковриком в самом низу центральной консоли. Она, кстати, развернута к водителю: явный намек на то, что главный здесь — человек, сидящий за рулем.

Фото avtovzglyad.ru

На тест нам достался Solaris с 1,6-литровым двигателем и механической шестиступенчатой коробкой передач. Кроме этой трансмиссии с мотором 1,6 может агрегатироваться и шестидиапазонный «автомат». На мой вкус, сочетание самого мощного движка и «ручной» коробки — оптимально для бюджетника. И вот почему.

ЧУДЕСА ЭКОНОМИИ

Во-первых, меня совершенно не напрягает орудовать «кочергой» даже в пробках. К тому же на «Солярисе» привод МКП настроен четко, а усилие на педали сцепления — минимально. Во-вторых, с «механикой» возможности мотора, — а на доступные машины, как правило, мощные агрегаты не устанавливают — раскрываются гораздо полнее. И в-третьих, версии с МКП всегда экономичнее модификаций с «автоматом». На «Солярисе» мне даже удалось установить собственный рекорд топливной экономичности.

Так, на загородной трассе при равномерной езде с крейсерской скоростью около 110 км/ч беспристрастный бортовой компьютер показал средний расход бензина 4,6 л/100 км. Правда, предварительно я обнулил цифры ПК. Экономить бензин также помогала грамотная подача информации борткомпьютера. Например, если открыли соответствующую страничку с показаниями, то на экране наглядно отображаются одновременно и средний, и мгновенный расход топлива, а также расстояние до пустого бака. Таким образом, можно ехать, выдерживая нужный темп, постоянно сверяясь с цифрами на дисплее.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

ИДУ НА ВИРАЖ

Однако новый Solaris может не только экономить топливо. При желании на нем можно очень неплохо зажечь. Ведь у машины для этого есть, повторимся, все: и довольно мощный современный мотор (123 л. с.), и механическая «шестиступка». На удаленном пустом участке загородной трассы мне удалось разогнаться почти до разрешенных 130 км/ч. Когда я увидел эти цифры на спидометре, в коробке была включена четвертая передача…

Кстати, импровизированный скоростной участок навел еще на одну мысль. Напомним, что первое поколение «Соляриса» не отличалось идеальной управляемостью на скоростях более 110—120 км/ч. Дело в том, что на первых серийных машинах первого поколения были вопросы к подвеске. Корейцы несколько раз меняли настройки амортизаторов и пружин, пока не довели управляемость до более или менее достойного уровня, но жалобы от клиентов все-равно периодически поступали.

Видимо, во втором издании Solaris корейские инженеры кардинально решили эту проблему — по крайней мере никаких намеков на опасное поведение машины в быстрых виражах не наблюдалось. Более того, каждый раз, когда приближался вкусный поворот, я сознательно увеличивал скорость, чтобы лишний раз ощутить прецизионную и надежную управляемость автомобиля…

Фото avtovzglyad.ru

НО ТРЕТИЙ — ЛИШНИЙ

А вот шумоизоляция — не самая сильная сторона Hyundai Solaris. Впрочем, ожидать чего-то большего от бюджетного автомобиля не стоит. Хотя лично меня звуковое сопровождение, исходящее в основном от шин, не шибко напрягает, да и сверчков в салоне не так много. В крайнем случае всегда можно включить погромче музыку. Ведь на «Солярисе» звучание штатной аудиосистемы заслуживает твердой четверки по пятибальной шкале.

К тому же надо помнить, что покупатели подобных автомобилей прежде всего обращают внимания (после ценника, естественно) на вместительность салона и багажника. В этой номинации Solaris претендует на лидирующие позиции в классе.

Поскольку простора как в передней части салона, так и в задней — не занимать. Причем я довольно свободно уселся на втором ряду за водительским сиденьем, настроенным под мои габариты. Поэтому можно смело сказать, что двоим взрослым среднего телосложения на галерке будет весьма вольготно. Правда, третий там будет уже лишним.

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2 июня 2017
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