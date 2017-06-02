Длительный тест драйв нового Hyundai Solaris: ломая стереотипы

А что внутри? Конечно, салон бюджетного Hyundai Solaris по определению не может щеголять дорогостоящими материалами — иначе это негативно отразилось бы на стоимости автомобиля. Передняя панель выполнена из, опять же, бюджетного пластика, который на вид кажется вполне симпатичным. Зато над эргономикой корейские специалисты поработали на славу.

ВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ

Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету, причем на вполне приличные величины. Правда для того, чтобы с полным комфортом устроиться за рулем, мне с ростом в 185 см чуть-чуть не хватило диапазона перемещения водительского кресла — его всегда хочется опустить немного ниже.

Отдельно стоит упомянуть удобный рычаг механической коробки передач, две розетки на 12 В и приличную по площади нишу с мягким резиновым ковриком в самом низу центральной консоли. Она, кстати, развернута к водителю: явный намек на то, что главный здесь — человек, сидящий за рулем.