Названа дата премьеры преемника BMW Z4

Как сообщает издание Auto Express, раньше, чем через три недели BMW представит концептуальный родстер, который по предварительным данным, получит название Z5. Известно, что серийное производство машины наладят на австрийском заводе компании Magna Steyr, а в продаже новинка появится уже в 2018 году. Прочие подробности автопроизводитель пока не раскрывает.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, благодаря использованию легких сплавов кузова преемник Z4 станет легче и прочнее: ожидается, что снаряженная масса машины не превысит 1400 кг. Ожидается, что в движение новинку будет приводить двухлитровый 200-сильный мотор. Кроме того, в продаже появится модификация с тем же двигателем, форсированным до 250 л. с. Не исключено, что баварцы предложат и еще одну версию модели с трехлитровым бензиновым мотором, развивающим мощность в 300 сил.