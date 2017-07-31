Сотрудники ГИБДД больше не будут приезжать на оформление ДТП

Фото: Геннадий Черкасов
Следуя современным трендам, ГИБДД разрабатывает специальное мобильное приложение, которое позволит участникам аварий самостоятельно их фиксировать и оформлять. Это, конечно, прекрасно, поскольку больше не придется простаивать после ДТП часами в ожидании гаишников. Правда, негативных сторон у грядущего нововведения гораздо больше.
Вячеслав Василенко

По словам нового начальника российской ГИБДД Михаила Черникова, продвинутый софт поможет участникам ДТП оперативно заполнить все требуемые документы и переслать их в страховую компанию. Идея электронного оформления аварии, бесспорно, хорошая, да только ее реализация, как и последствия, оставляют массу вопросов.

Во-первых, любая электронная система периодически дает сбои, а значит по определению является не надежной. Что уж там говорить, если в последнее время база данных самой ГИБДД неоднократно переставала функционировать, парализуя деятельность ведомства, чьи сотрудники отказывались оформлять ДТП, выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили.

А на корректную работу мобильного приложения помимо прочего влияет ряд других факторов — наличие денег на балансе смартфона, активный интернет, да в конце концов наличие самого смартфона. Ведь многие автовладельцы, особенно в дальних регионах страны, по-прежнему не научились дружить с современными мобильными устройствами, пользуясь по-старинке обычными сотовыми телефонами.

Фото: Геннадий Черкасов

Во-вторых, своим приложением гаишники намерены систематизировать оформления аварий по европротоколу, которому большинство автовладельцев попросту не доверяет. Точнее, банально боится применять эту практику ввиду возможных проблем со страховыми компаниями. Последние довольно часто отказывают участникам ДТП в возмещении ущерба, ссылаясь на некорректно заполненные документы или отсутствие дополнительных фотографий места происшествия.

По данным столичного «Центра организации дорожного движения», в прошлом году всего 12% аварий было оформлено по европротоколу. Скажем больше: и сами инспекторы то ли от нежелания тратить время, то ли по незнанию зачастую ошибочно составляют схемы, неправильно фиксируя дорожный инцидент. К тому же, до сих пор в России действует метод «договориться на месте», в результате чего виновники происшествий порой наоборот становятся жертвами.

Иными словами, проблемы индейцев, которым нередко приходится устраивать качели со страховыми и бегать по судам, шерифа не волнуют. Впрочем, приложение хотя бы поможет исключить коррупционную составляющую. Но как уже было сказано, вряд ли поможет избежать проблем.

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31 июля 2017
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