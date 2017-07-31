Сотрудники ГИБДД больше не будут приезжать на оформление ДТП

По словам нового начальника российской ГИБДД Михаила Черникова, продвинутый софт поможет участникам ДТП оперативно заполнить все требуемые документы и переслать их в страховую компанию. Идея электронного оформления аварии, бесспорно, хорошая, да только ее реализация, как и последствия, оставляют массу вопросов.

Во-первых, любая электронная система периодически дает сбои, а значит по определению является не надежной. Что уж там говорить, если в последнее время база данных самой ГИБДД неоднократно переставала функционировать, парализуя деятельность ведомства, чьи сотрудники отказывались оформлять ДТП, выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили.

А на корректную работу мобильного приложения помимо прочего влияет ряд других факторов — наличие денег на балансе смартфона, активный интернет, да в конце концов наличие самого смартфона. Ведь многие автовладельцы, особенно в дальних регионах страны, по-прежнему не научились дружить с современными мобильными устройствами, пользуясь по-старинке обычными сотовыми телефонами.