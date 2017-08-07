Audi A3 четвертого поколения лишится трехдверной версии

По данным Autocar, концерн Volkswagen запустил новую внутрикорпоративную программу, направленную на сокращение затрат. После того, как компанию уличили в махинациях с показателями выбросов вредных веществ дизельными моторами, она понесла огромные расходы. Теперь же производитель изо всех сил старается «затянуть пояса потуже».

Так, под удар попала трехдверная версия Audi A3, которая, согласно статистике, не пользуется у покупателей высоким спросом. Сообщается, что поначалу новое поколение модели будет представлено четырехдверным седаном и пятидверным хетчбэком. К 2021 году к семейству может присоединиться и пятидверный лифтбэк — итоговое решение о производстве новинки в этом кузове пока не принято. Любопытно, что ранее ингольштадтцы планировали выпустить новый A3 Coupe. Однако, судя по всему, от этой идеи в компании отказались.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Audi A3 четвертого поколения построят на платформе MQB. Как следствие, автомобиль станет чуть длиннее, а его салон просторнее. Вероятнее всего, новинку оснасят трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами, при этом не исключается и появление гибридной модификации.

Официальная премьера новой Audi A3 состоится в конце следующего года, а в продаже автомобили появятся в начале 2019-го.