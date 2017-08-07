Минфин сделает ОСАГО дешевле

Создатели длящегося уже третий год «сериала» под названием «Как нам обустроить ОСАГО» объявили о выходе нового сезона. Основная его часть, как ожидается, выйдет «в прокат» осенью этого года, когда законодатели и лоббисты с новыми силами вернутся из летних отпусков. Однако первая серия стала доступна для публике уже сегодня. В ней Минфин обнародовал свой проект реформирования системы ОСАГО. Сообщается, что на первом этапе страховщикам не позволят устанавливать тарифы произвольно. Согласно последним веяниям из Министерства, регулятор, то есть Центробанк, продолжит устанавливать границы базовых цен полиса, а в их рамках каждая страховая компания начнет «придумывать» свои цены, исходя из собственных соображений.

Сейчас, например «вилка» базовых тарифов для автовладельцев-физлиц легковых авто составляет 3400‒4100 рублей. При вычислении стоимости полиса для конкретной машины тариф умножается на кучу коэффициентов. В том числе, на территориальный, на коэффициент за «безаварийность» (так называемый «бонус-малус»), на коэффициент мощности машины, на возраст водителя, на его шоферский стаж.