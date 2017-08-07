Минфин сделает ОСАГО дешевле

Министерство финансов определилось со своим вариантом модернизации системы ОСАГО. Ведомство предлагает «отвязать» цену полиса от мощности мотора и региона регистрации машины. Вместо них на стоимость будут влиять нарушения водителем ПДД.
Максим Строкер

Создатели длящегося уже третий год «сериала» под названием «Как нам обустроить ОСАГО» объявили о выходе нового сезона. Основная его часть, как ожидается, выйдет «в прокат» осенью этого года, когда законодатели и лоббисты с новыми силами вернутся из летних отпусков. Однако первая серия стала доступна для публике уже сегодня. В ней Минфин обнародовал свой проект реформирования системы ОСАГО. Сообщается, что на первом этапе страховщикам не позволят устанавливать тарифы произвольно. Согласно последним веяниям из Министерства, регулятор, то есть Центробанк, продолжит устанавливать границы базовых цен полиса, а в их рамках каждая страховая компания начнет «придумывать» свои цены, исходя из собственных соображений.

Сейчас, например «вилка» базовых тарифов для автовладельцев-физлиц легковых авто составляет 3400‒4100 рублей. При вычислении стоимости полиса для конкретной машины тариф умножается на кучу коэффициентов. В том числе, на территориальный, на коэффициент за «безаварийность» (так называемый «бонус-малус»), на коэффициент мощности машины, на возраст водителя, на его шоферский стаж.

По плану Минфина, повышающие стоимость полиса коэффициент мощности мотора авто и территориальный коэффициент следует упразднить. Вместо них ведомство предлагает ввести новый, который будет повышать стоимость полиса для нарушителей ПДД. ОСАГО будет обходиться дороже водителям, попавшимся на выезде на встречную полосу, проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора, превысившим ограничение скорости более чем на 60 км/ч, управлявшим авто в пьяном виде и т. п.

При этом Минфин предлагает ограничить максимальную стоимость полиса — она не должна превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа. Сейчас, напомним, с учетом всех существующих коэффициентов, окончательная цена полиса ОСАГО вполне может оказаться в 5—6 раз выше установленного базового тарифа. Кроме того, ведомство полагает оправданным увеличить максимальный срок действия документа. Сейчас он составляет ровно один год. С учетом того, что тарифы на ОСАГО меняются, как показывает практика, не чаще раз в 10 лет, ничего не мешало и раньше продавать «розовые бумажки» сроком действия в два, три или пять лет.

По новым минфиновким задумкам, можно за несколько нарушений ПДД в течение года резко повысить стоимость своего следующего полиса ОСАГО. Значит появится резон покупать полис сроком действия, скажем, на три года. В этом случае в течение, как минимум, первого года после его приобретения, можно будет нарушать ПДД без боязни, что это увеличит стоимость следующего полиса.

Также в проекте присутствует уже озвучивавшаяся ранее идея Минфина добавить к существующему полису ОСАГО еще пару видов — с большим лимитом ответственности. Сейчас любой полис обязательной «автогражданки» подразумевает выплаты пострадавшему в размере до 500 000 рублей за вред здоровью и до 400 000 рублей компенсации материального ущерба. Министерство хочет ввести еще два полиса с увеличенным лимитом: первый — по 1 млн. рублей за вред здоровью и за разбитое железо, второй — по 2 млн. и зато, и за то.

Теоретики из Минфина хотят прямо прописать в законе об ОСАГО запрет для страховой компании отказываться от заключения с клиентом договора по выбранному им варианту. Также предлагается запретить навязывать какие-либо альтернативные варианты страховки.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
7 августа 2017
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