Volkswagen выплатит еще 157 млн долларов США за «дизельгейт»

— Volkswagen достиг соглашения с генеральными прокурорами 10 штатов США с целью урегулирования претензий, относящихся к «дизельному скандалу» в Соединенных Штатах. Концерн согласился выплатить $ 157,45 млн., которые будут распределены между штатами Коннектикут, Делавэр, Мэн, Массачусетс, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт и Вашингтон, — говорится в сообщении американского офиса Volkswagen.

Ранее немецкий концерн объявил о выплате 603 млн. долларов властям 44 американских штатов, Колумбии, а также Пуэрто-Рико. В минувшем же году Volkswagen потратил около 15,3 млрд. «зеленых», 10 млрд. из которых пошли на ремонт и выкуп 475 000 автомобилей, укомплектованных двухлитровыми «дизелями». Помимо этого компанию обязали возместить экологический ущерб в размере 2,7 млрд. долларов и вложить еще 2 млрд. в разработку «зеленых» автомобилей.