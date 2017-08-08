Новая Audi A7 проходит завершающие дорожные испытания

Судя по фотографиям машины, спрятанной под обильным слоем камуфляжа, она получит узкую светодиодную оптику и массивный «гриль» решетки радиатора. Уже известно, что Audi A7 Sportback похудеет на 100 килограммов, а заодно и станет менее прожорливой.

Базовыми движками для новинки станут 2-литровые бензиновые и дизельные моторы с наддувом, а авто в топовом исполнении обзаведется V-образным шестицилиндровым дизелем с электрическим нагнетателем мощностью около 400 «лошадей».

Следуя «зеленым» трендам, производитель не лишит «семерку» и гибридных силовых установок, работающих в диапазоне от 450 до 600 сил. Правда, вряд ли последние смогут снискать массовую популярность.