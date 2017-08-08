Новая Audi A7 проходит завершающие дорожные испытания

automedia-online.com
Фотошпионы запечатлели на дорогах общего пользования Audi A7 нового поколения. Похоже, немцы выкатили лифтбэк на финальные тесты. Правда, раньше следующего года мы его все равно не увидим.
Вячеслав Василенко

Судя по фотографиям машины, спрятанной под обильным слоем камуфляжа, она получит узкую светодиодную оптику и массивный «гриль» решетки радиатора. Уже известно, что Audi A7 Sportback похудеет на 100 килограммов, а заодно и станет менее прожорливой.

Базовыми движками для новинки станут 2-литровые бензиновые и дизельные моторы с наддувом, а авто в топовом исполнении обзаведется V-образным шестицилиндровым дизелем с электрическим нагнетателем мощностью около 400 «лошадей».

Следуя «зеленым» трендам, производитель не лишит «семерку» и гибридных силовых установок, работающих в диапазоне от 450 до 600 сил. Правда, вряд ли последние смогут снискать массовую популярность.

Помимо прочего, новая А7 порадует ультратонким дисплеем мультимедийной системы с возможностью раздельного вещания для водителя и пассажиров, а также поддержкой голосовых команд и функцией управления жестами.

Кроме того, умная электроника автомобиля — не в последнюю очередь благодаря камерам, радарам и датчикам — сможет частично принимать на себя управление. Премьера новинки, как уже было сказано, запланирована на 2018 год.

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8 августа 2017
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