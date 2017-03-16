Audi выпустит 13 новых автомобилей до конца 2018 года

Так, в первую очередь на рынке появятся седаны A7 и A6 новой генерации. Последняя будет продаваться также в кузове универсал, который получит литеру Avant к названию, и во «внедорожной» версии Allroad. Далее ожидается выпуск сменивших генерацию кроссоверов Q3 и Q8, хетчбэка A1 и седана A8.

В следующем году на рынок выйдет абсолютно новый, первый в истории марки SUV на электрической тяге. К слову сказать, г-н Штадлер уточнил, что электромобиль, построенный на базе концепт-кара E-tron Quattro, точно не получит название Q6, как раньше предполагали некоторые СМИ.

Что касается «заряженных» версий RS, то до конца 2018 года Audi представит новое поколение RS 3 и купе RS 5. А чуть позже дебютируют автомобили RS 4, RS 6, RS 7 и RS Q5, в основу которых лягут «стандартные» версии моделей последней генерации.

Напомним, ранее стало известно, что руководство Audi подозревается в фальсификации результатов тестов выброса вредных веществ в автомобилях с дизельными двигателями в США. Вчера сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск в штаб-квартире компании в Ингольштадте, а также в частных домах некоторых руководителей.